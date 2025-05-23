Bu akşam hangi diziler var? 23 Mayıs Cuma 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Bir Zamanlar İstanbul

Ali, Çetin'in ifadesiyle suçlu ilan edilir ve doğrudan nezarete alınır. Burada Tahir'in uyguladığı şiddet, olayın ardında başka hesapların döndüğünü düşündürür. Çetin ise hastanede gözlerini açar açmaz, olayın seyrini değiştirecek bir karar alır: Ali'yi suçlayan ifadesini geri çeker. Peki ama neden? Gerçekten hatırladıkları mı değişmiştir, yoksa birileri Çetin'i susturmuş mudur? Ferhat organ mafyasının elinden kurtarılmayı beklerken, Gökhan yuvasını kurtarmak için çabalar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Oflaz Karatay Ayazlar mahallesinin eski usül kabadayısıdır. Kötü bir evlilik geçirmiş olan kızı Filiz ve gözbebeği olan torunu Elif'i himaye etmektedir. Eski damadı Mirsad uyuşturucu çetesi için çalışmaktadır ve kızı Elif'i de kullanır. Ekibimiz uyuşturucu çetesinin peşine düşerken Mesut hiç beklemediği biriyle karşılaşacaktır. Cevher...

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Çift Kişilik Oda

Sıradan hayatına veda ederek Lutesya Oteli'nin görkemli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atan Nilüfer'in hayalleri, otelin gizemli varisi Kaan Tunca'nın beklenmedik gelişiyle altüst olur. Değerli bir mücevherin çalındığı büyük lansman gecesi, Nilüfer'i tüm şüphelerin odağında bırakır. Kaan'ın üvey ablası Sevil'le arasındaki güç savaşları, Kaan ile Nilüfer'i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükler.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Işıl'ın planı işlemiş, Nilay, Meri ile kocasını uygunsuz bir halde yakalamıştır. Bu durum artık Meri için yolun sonudur. Kıvılcım'ın hamilelikten dolayı aşermeleri Ömer'in büyük çabaları sonucunda kazasız atlatılır. Nursema'nın, Firaz'ın doğum gününü unutması ikilinin zaten gergin olan ilişkilerini biraz daha zora sokacaktır. Firaz bu duruma çok bozulmuştur. Olayların gelişiminden haberdar olan Işıl devreye girer, Asude ile konuşup bu işe bir çare bulmaya çalışır. Evliliğindeki problemlerden dolayı kendini güvende hissetmeyen Nilay, Abdullah'tan kendi adına bir ev ister. Evde hakimiyetini kuran Işıl'ı büyük bir tehlike bekliyordur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Hükümet Kadın

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir. Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:40

Jurassic World: Yıkılmış Krallık

Nublar Adası'ndaki Jurassic World tema parkının kapatılmasının ardından 3 yıl geçmiştir. Dinozorlar, bu adada serbestçe hayatlarını sürdürmektedir. Ancak adadaki volkanın yeniden aktifleşmesi, dinozorların oradan çıkarılmasını zorunlu kılar. Jurassic World'ün eski müdürü Claire Dearing bu amaçla bir kurtarma organizasyonu oluşturur, eski dinozor eğitmeni Owen Grady de ekibe katılır. Amacı, çok sevdiği Blue'yu bulabilmektir. Ancak adaya geldiklerinde çok büyük bir dalaverenin maşası olarak kullanıldıklarını anlarlar. Yakalanan dinozorlar korumaya alınmak yerine satılmaya hazırlanırken, Indoraptor adında hibrit bir dinozor türü dehşet saçmaya başlayacaktır.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam oynanacak düellolar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Düelloyu kaybederek adaya veda eden isim kim olacak?