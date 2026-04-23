Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan Perşembe 2026 televizyondaki diziler

23 Nisan 2026 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 21:15 Lingo Türkiye
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Yüz Numaralı Adam
SHOW TV
- 20:00 - 22:15 Eyyvah Eyvah 3
STAR TV
ATV
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:45 Kupa Günlüğü
- 20:45 - 22:50 Beşiktaş - Alanyaspor
