Bu akşam hangi diziler var? 24 Kasım Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon severler için 24 Kasım Pazartesi akşamı ekranlarda birbirinden iddialı diziler yer alıyor. Bu akşam TRT1’den TV8’e kadar birçok kanalda yayınlanacak diziler, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte 24 Kasım 2025 TV yayın akışı ve öne çıkan diziler.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

Reşat, İskender'in yaşadığından şüphe etmektedir. Bu yüzden Arafköy'e tetikçilerini gönderir. İskender eski dostu, yeni düşmanı Döndegel karşısında ne yapacaktır? Şeref, Adem ve Sezen'in evliliğine izin vermiştir ancak bu kadarıyla bitecek midir? Adem ve Sezen daha nelerle sınanacaktır? Çapa, her ne kadar masum olsa da suçlanmış, Yasemin'in karşısında çaresiz kalmıştır. Yasemin, Çapa'ya ulaşabilecek midir? Gerçek hırsız ortaya çıkacak mıdır?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar. Alya'nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran'ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar. Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan'la Alya'nın aşkına şahit oldukça derin bir sessizliğe bürünür.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Sakıncalı

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Bitirim İkili 3

Müfettiş Lee ve geveze ortağı Carter'ın yolu bu kez Paris'te siyasi komploların döndüğü bir muammanın ortasına düşer.

21:45 - 23:50

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Son Düello

Norman Şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman Beyi Jacques Le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'un karısına tecavüz etmekle suçlanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?