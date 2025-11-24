MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 24 Kasım Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

24 Kasım Pazartesi 2025 akşamı televizyonda hangi diziler var? İşte TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında yayınlanacak diziler ve detaylar.

Bu akşam hangi diziler var? 24 Kasım Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon severler için 24 Kasım Pazartesi akşamı ekranlarda birbirinden iddialı diziler yer alıyor. Bu akşam TRT1’den TV8’e kadar birçok kanalda yayınlanacak diziler, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte 24 Kasım 2025 TV yayın akışı ve öne çıkan diziler.

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30
Cennetin Çocukları
Reşat, İskender'in yaşadığından şüphe etmektedir. Bu yüzden Arafköy'e tetikçilerini gönderir. İskender eski dostu, yeni düşmanı Döndegel karşısında ne yapacaktır? Şeref, Adem ve Sezen'in evliliğine izin vermiştir ancak bu kadarıyla bitecek midir? Adem ve Sezen daha nelerle sınanacaktır? Çapa, her ne kadar masum olsa da suçlanmış, Yasemin'in karşısında çaresiz kalmıştır. Yasemin, Çapa'ya ulaşabilecek midir? Gerçek hırsız ortaya çıkacak mıdır?

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Uzak Şehir
Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar. Alya'nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran'ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar. Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan'la Alya'nın aşkına şahit oldukça derin bir sessizliğe bürünür.

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30
Sakıncalı
Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

SHOW TV

20:00 - 00:15
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45
Bitirim İkili 3
Müfettiş Lee ve geveze ortağı Carter'ın yolu bu kez Paris'te siyasi komploların döndüğü bir muammanın ortasına düşer.

21:45 - 23:50
Bitirim İkili 3
Müfettiş Lee ve geveze ortağı Carter'ın yolu bu kez Paris'te siyasi komploların döndüğü bir muammanın ortasına düşer.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50
Son Düello
Norman Şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman Beyi Jacques Le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le Gris, Carrouges'un karısına tecavüz etmekle suçlanıyordur. Ancak kimse Margerite'e inanmaz. Bunun üzerine asker, karara itiraz etmek üzere Fransa kralına kadar gider. Hakim açısından ise Le Gris avantajlı konumdadır. Mahkemenin yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunca biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş olacak ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reytinglerde çakıldı! O dizi için de final iddiası...Reytinglerde çakıldı! O dizi için de final iddiası...
Sessiz sedasız ülkeyi terk etti! Son hali ortaya çıktıSessiz sedasız ülkeyi terk etti! Son hali ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.