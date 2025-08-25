Bu akşam hangi diziler var? 25 Ağustos Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

25 Ağustos 2025 pazartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:55

Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti

Sultan Alparslan'ın en büyük arzusu, Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirmektir. Bu amaçla, amcası Tuğrul Bey döneminde başlatılan Anadolu seferlerine devam eder. Bu sırada Bizans İmparatorluğu'ndaki iç karışıklıklar, Türklerin Anadolu'da ilerlemesini hızlandırır. Kraliçe Ludika'nın beklenmedik bir hamlesiyle tahta geçen Diyojen, Türkleri Anadolu'dan sürmeyi planlar. Malazgirt Ovası'nda iki ordu karşı karşıya gelir ve böylece Türklerin Anadolu'daki bin yıllık macerası başlar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Hızlı ve Öfkeli 9

Dominic Toretto'nun artık tek önceliği oğlu Brian'ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob'a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Recep İvedik 7

Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Charlie'nin Melekleri

Knox Technologies’nin kurucusu Eric Knox, ofisinden kaçırılmıştır. Knox, kaçırılmadan önce parmak izi çıkartma tekniklerinden daha doğru saptamalar yapan, yabancı ellere geçerse bir felakete yol açabilecek bir ses tanıma yazılımı icat etmiştir. Knox’un ortadan kaybolmasından sonra, Knox Technologies’nin Başkanı Vivian Wood, Charlie ile irtibata geçer ve meleklerinin yardımını ister... Charlie’nin Melekleri işe Knox’un ezeli rakibi, dünyanın en büyük telekomünikasyon uydu ağına sahip Red Star Systems’in sahibi Roger Corwin’i yakın takibe almakla başlar. Meleklerimiz, kılık değiştirerek ve kadınsı cazibelerini kullanarak, Corwin’in arkadaş grubuna sızmaya ve iş yaptığı insanlarla bağlantıya geçmeye çalışacaklardır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aile Saadeti

Saadet Konağı’nda heyecan ve belirsizlik dolu günler yaşanır. Murat, geçirdiği kriz sonrası gözünü hastanede açar. Kleopatra’nın hazinesini çeyiz sandığında saklayan aile üyeleri, sevinçlerini paylaşırlarken altınları nasıl paraya çevireceklerini planlamaya başlarlar. Fakat işin içine tarihi eser kaçakçılığı riski ve hazinenin peşinde olduğu söylenen gölge kişiler girmesi herkesi tedirgin eder.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?