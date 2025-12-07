Çarpıntı final çekimlerinde Ogün Kaptanoğlu sette kaza yaptı: Dizi parçalandı

Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi ünlü isimlerin yer aldığı Çarpıntı dizisi reytinglere yenildi. Çarpıntı 13. bölümüyle final yapıyor. Dizinin final bölümü için çekimler yapılırken üzen bir kaza yaşandı.

Dizide Metin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu, final sahnesi sırasında Deniz Çakır’la birlikte çekilen hastane sahnesinde koşarken ayağının kayması sonucu yaralandı.

AMELİYAT OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu beş basamak yuvarlanarak dizini ciddi şekilde yaraladı. Çekim ekibi tarafından hızla Fulya’daki özel bir hastaneye kaldırılan Kaptanoğlu’nun yapılan kontrollerinde dizine acil ameliyat gerektiği belirlendi.

Kazaya rağmen çalışmaya devam eden oyuncu, bugün sette kalan sahnelerini koltuk değnekleriyle tamamladı. Kaptanoğlu’nun salı günü ameliyat olacağı öğrenildi.