MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 25 Aralık Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Perşembe akşamını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler için 25 Aralık 2025 TV dizileri merak konusu oldu. Ulusal kanalların prime time kuşağında yayınlanacak diziler, izleyicilere yine dopdolu bir akşam vadediyor.

Bu akşam hangi diziler var? 25 Aralık Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Haftanın yorgunluğunu dizi keyfiyle atmak isteyen milyonlar, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 25 Aralık Perşembe 2025 akşamı televizyon ekranlarında bazı kanallar dizileriyle öne çıkarken, bazıları film ve özel yapımlarla izleyici karşısına çıkıyor. İşte bu akşam televizyonda yayınlanacak dizilere dair merak edilenler…

TRT1

19:00 - 19:45
Ana Haber

19:45 - 21:45
Regaib Gecesi

KANAL D

19:00 - 19:45
Kanal D Ana Haber

19:45 - 21:00
Regaib Gecesi Özel

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 21:00
Nihat Hatipoğlu ile...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Saymaz iddiası: "O fenomen Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?"İsmail Saymaz iddiası: "O fenomen Ezgi Fındık’ı Arap şeyhlerine pazarlıyor mu?"
Heyecan dorukta: 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?Heyecan dorukta: 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.