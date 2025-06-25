Bu akşam hangi diziler var? 25 Haziran Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

25 Haziran 2025 çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Gassal

Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.

22:00 - 00:15

Borussia Dortmund - Ulsan HD

Borussia Dortmund ile Ulsan HD, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Eşref Rüya

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Hareket Sekiz

Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Meraklı Köfteci

Zühtü, sokaklarda seyyar köftecilik yapan meraklı genç bir adamdır. Merakı yüzünden her gün başına bir iş gelmektedir. Bir gün evinden kaçan Fatma adında bir kız ile karşılaşan Zühtü, ona yardım etmeye karar verir. Fatma ile birlikte amcasının evine giden Zühtü, evden kovulur. Otele giden ikili, bu kez de Fatma'nın akrabalarına yakalanırlar. Zühtü'nün genç kızı kaçırdığını düşünen Fatma'nın akrabaları, ikisini evlendirmeye karar verir. Birden kendisini evli bir adam olarak bulan Zühtü, hem kendi akrabaları hem de Fatma'nın akrabaları arasında kalır. Çünkü işin ucunda iki tarafın da peşinde olduğu büyük bir miras vardır.

21:45 - 23:30

Namuslu

Ali Rıza Bey, bir iş yerinde vezne memuru olarak çalışmaktadır. Dürüstlüğüyle tanınan Ali Rıza, iş yerine ait parayı bankaya götürdüğü sırada soyulur. Ancak ne iş arkadaşları ne de ailesi bu duruma inanır. Ali Rıza'nın paraları zimmetine geçirdiği söylentisi yayılınca; başta karısı olmak üzere, kaynanası ve tüm esnaf çevresinde pervane olur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Yol Arkadaşım

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un Kurban Bayramı’na üç gün kala üç zor hedefi vardır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Beyaz Saray Düştü

Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuruda bulunur. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye çıkarır. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.