Bu akşam hangi diziler var? 25 Nisan Cuma 2025 televizyondaki diziler

25 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Bir Zamanlar İstanbul

Ali, İzzetbegoviç suikastını durdurmak için girdiği mücadelede, Mithat ve Külhan'ın kurduğu pusuya takılır ve kurşunların hedefi haline gelir. Olanlar herkesi derin bir çaresizliğe sürüklerken, Seher'in Ali'ye verdiği kan ikisinin kalpleri arasında yıkılan köprüleri tekrar inşa etmeye başlar. Ancak doktorun verdiği haber herkesi sarsar, Ali de aldığı bir haberle bir kez daha yaralanır. Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan'ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Hale isminde bir kadın vahşice bir cinayete kurban gider. Bu olaydan sonra cinayete tanıklık eden herkes teker teker öldürülür. Bu seri cinayetleri keskin bir nişancı işlemektedir. Durumu gün ışığına çıkarmaya çalışan ekibimizin başına ise hiç beklenmedik bir olay gelir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Üçlü Pürüz

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku'da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

22:00 - 23:45

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede yaşayan beş yakın arkadaştır. Hiçbir aile tarafından evlat edinilmeyen bu haylaz beşli ileride farklı alanlarda uzmanlaşmış ama başları hiç dertten kurtulmayan 5 azılı sabıkalı olacaktır. Son zamanların en belalı çetesi olma niyetleri, becerisizlikleri ve türlü terslikler yüzünden bir komediye dönüşür. Hapise atılırlar. Genel aftan yararlanıp tahliye olan beş kafadar bir daha suç işlemeye tövbe ederler, taa ki onlara çok iyi davranan gardiyan Salih’in amansız derdini öğrenene kadar. Salih’in çocuğu amansız bir hastalığa yakalanınca tedavi için gereken parayı bulmak bu maskeli soygunculara düşer.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa'yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır. Mustafa'nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını doktorlardan öğrenen Ünal ailesi çaresiz bir haldedir. Yaşananlardan bunalan Fatih, stresini atmak için spor salonuna yazılır. Ömer ve Kıvılcım gittikleri bir tiyatro oyunu sonrası sanatçı ile ilişkileri ilerleteceklerdir. Abdullah'ın evlenme konusunu yavaştan aldığını düşünen Işıl, onu tetiklemek için bir otelde işe başlar. Abdullah bu durumu öğrenince çok bozulur. Ve yeterince zaman geçtiğine inandığı zaman harekete geçmeye karar verir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Erkek Güzeli Sefil Bilo

Bilo, Ağa'nın emriyle babasını öldürmüş olan adamın kızı Cano'ya aşık olur. Fakat Ağa ve köylüler kanını temizlemesi için Bilo'yu zorlamaktadır. Bilo, vuramadan kan davalısı ölür. Ancak babasını onun vurduğunu düşünen Cano, intikam almak için Bilo'nun peşine düşer. Dağlara çıkıp eşkiya olmaya karar veren Bilo, yokluğundan faydalanıp sevdiğiyle düğün yapan Ağa'yı durdurmak için köye döner.

22:00 - 01:20

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Sustalı Ceylan

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır. Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan... Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık! Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.