Bu akşam hangi diziler var? 26 Ekim Pazar 2025 televizyondaki diziler

Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyen dizi severler için televizyon kanalları dopdolu bir yayın akışı hazırladı. TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bu akşam hem yeni bölümleriyle sevilen diziler hem de tekrar bölümleriyle popüler yapımlar ekrana geliyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtı ve 26 Ekim Pazar 2025 yayın akışı detayları haberimizde…

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Nazlı'yı deşifre eden Rutkay, Teşkilat'a büyük bir darbe indirmek ister. Ekip, Nazlı'yı bulduğunda onu hayatta tutmak için ellerinden geleni yapar. Nazlı ölüm kalım savaşı verirken Altay, Uzay'a destek olmaya çalışır. Dizdar; Korkut, Hamdi ve Ejder'i yakalar; Rutkay'ın emriyle neyin peşinde olduklarını öğrenmeye çalışır. Korkut her ne kadar görevi için her şeye hazır olsa da onu zor bir süreç beklemektedir. Bu sırada ona ulaşamayan Bahar da Korkut'u merak eder. Her seferinde mağlup olan düşmanlar, yeni bir saldırı planı düzenlerler. Altay ve ekip, Cevher'in liderliğinde bütün güvenlik önlemlerini alır. Düşman hain bir tuzak hazırlarken, Altay asla mücadeleyi bırakmaz.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Uzak Şehir

Sadakat işlediği suçunun sonucunda gözaltına alınınca, Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Alya'nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince, kurtarılmayı bekleyen Sadakat de gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat'i tek bir şartla onu içeriden çıkarmayı kabul eder. Diğer taraftan Zerrin'in hâlâ bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmel'in bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken, Şahin'i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin'in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:15

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Eyvah Eyvah 2

Babası Ali Rıza Şeker'i İstanbul'da bulan Hüseyin'in artık tek bir amacı vardır: Sevdiği kıza, Müjgan'ına kavuşmak... Firuzan'ı, terzi Ramiz'i ve babasını da yayına alıp, memleketi Geyikli'ye dönen Hüseyin, Müjgan'ın kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Hüseyin’in memlekette torunlarının yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin de dahil olduğu yeni macerada, bol bol kahkaha ve birçok sürpriz yer alıyor.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. Belki de sen bana sadece acıdın sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder. Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter. Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.