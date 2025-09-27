Bu akşam hangi diziler var? 27 Eylül Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

27 Eylül 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

Amcaoğulları, yelek üretimi için çalışırken, Selma, Leyla'nın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Kadir iş bulmaya çalışır ve Rıfat'ın yardımıyla Hacer'in yanında çalışmaya başlar. Kadir iş yaparken başına neler gelecek? Selma, Taner'le birlikte vakit geçirmek için bir plan yapar. Romantik gecede beklenmedik misafirle neler yaşanacak? Veysel, çocuklarıyla vakit geçirmek için dışarı çıkar. Dönüş yolunda yaralı biriyle karşılaşır. Veysel kime yardım edecek?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Eşref Rüya

Eşref hapisten çıkıp özgürlüğüne kavuşurmuştur fakat bu sefer de Nisan, kardeşini kaybetmenin kederine hapsolur. Afra'nın sarsıcı ölümü ile intikam planını devreye sokan Dinçer, gizliliğini korumak için acımasızca hareket etmeye devam edecektir. Eşref'le yaşadığı yüzleşmeden sonra Kadir, gücünü korumak için kirli oyunlarına devam ederken Eşref'i etkisiz hale getirmenin yollarını arar.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 23:15

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, her türlü silahı kullanma becerisiyle donanmış, dünyanın son savunma hattıdır. ABD ile Rusya arasında nükleer bir çatışma çıktığında, Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubu olaya müdahale etmesi için görevlendirilir. Ancak bu görevin üstesinden gelebilmeleri için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe katılan yeni üyeler, farklı tarzları ve taktikleriyle gruba yeni bir anlam kazandırır.

22:00 - 23:45

Cehennem Melekleri 4

Cehennem Melekleri, her türlü silahı kullanma becerisiyle donanmış, dünyanın son savunma hattıdır. ABD ile Rusya arasında nükleer bir çatışma çıktığında, Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubu olaya müdahale etmesi için görevlendirilir. Ancak bu görevin üstesinden gelebilmeleri için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekibe katılan yeni üyeler, farklı tarzları ve taktikleriyle gruba yeni bir anlam kazandırır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Mehmet ve Handan birbirlerine kavuşmuşlardır ancak yaşananlar aileyi keskin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir. Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel’le uğraşmak zorundadır. Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir: Her şeyi Emel’e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak. Ancak ailedeki herkes aynı fikirde değildir. Her şeyi altüst edecek felaket ise Handan’ın düğündeki patlamadan beri beyninde duran, ameliyatla çıkarılamamış küçük bir parçayla gelecektir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme oyunu oynanacak. Eleme oyunundan sonra hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek? Elenen isim kim olacak?