Bu akşam hangi diziler var? 27 Haziran Cuma 2025 televizyondaki diziler

27 Haziran 2025 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 21:30

Gassal

Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.

21:30 - 23:55

Kaos

Quentin Correns, Born köprüsünde olan bir kazada yapmaması gerektiği halde rehineyi vurduğu için teşkilat tarafından açığa alınmıştır. Olaydan bir süre sonra bir banka soygunu gerçekleştirilir. Bir kişi vurularak hayatını kaybetmiştir. Ve soygunun başkanı Lorenz, Correns'i istemektedir. İstek yerine getirilir ve Correns'e bir de zeki bir yardımcı genç dedektif verilir. Banka soygunu ucuz atlatılır fakat hiçbir şeyin çalınmadığı fark edilir. Kameralar elektrik kesintisinden dolayı çalışmadığı ve bu yüzden hiçbir şeyi kaydetmediği için herkesin aklında bir soru kalır. Lorenz’in o büyük ortağı kimdir?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Arka Sokaklar

Ayşecan'ı koz olarak kullanan Cevher ekibe zarar vermek istemektedir. Ama işler düşündüğü gibi gitmeyince planını değiştirir. Adnan Baki üzerinden önce Gökçe'ye sonra da Selin'e ulaşacaktır. Acılı anne Selin kızı söz konusu olduğunda Mesut'u bile gözü görmeyecek duruma gelecektir.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Sil Baştan Kaynanam

Konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Hadi Hayırlısı

Azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi'ye ait bir define haritası yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınır. Istakoz'un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri'nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Tosun Paşa

Osmanlı döneminin iki köklü ailesi olan Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri, Yeşil Vadi denen bölge için birbirine girer. O dönem için Mısır topraklarında söz sahibi olan Tosun Paşa'dan herkes korkmaktadır. Sorunun çözülebilmesi için Tellioğlu ailesi evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Ancak, gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca planlar altüst olur.

22:00 - 00:30

Umut Kanatları

Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın ikinci bölümünün yarışmacı koltuğunda kazandıkları 1 Milyon TL ile yarışmaya devam eden Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler var. Önlerinde beş sorusu bulunan ikili sorulara doğru yanıtları vererek 3 Milyon 500 Bin daha kazanabilirler. Verdikleri yanıtlarla yolun sonuna kadar devam edebilecekler mi? Üçüncü bölümün diğer yarışmacıları ise oyuncu ve senarist Şafak Sezer ile şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.