Bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak Salı 2026 televizyondaki diziler

27 Ocak salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Krater
SHOW TV
- 20:00 - 21:45 Avanak Abdi
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Tosun Paşa
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 A.B.İ.
