Survivor'da tansiyon yükseldi! Lina ve Nagihan birbirine girdi! Acun Ilıcalı ne diyeceğini bilemedi

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışma programına bu defa Lina ve Nagihan arasındaki kavga damga vurdu. Tansiyonun iyice yükseldiği Dominik'te acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı konseyde ne diyeceğini bilemedi.

Öznur Yaslı İkier

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışında tansiyon hiç düşmüyor. Heyecanla takip edilen Survivor'da yine yer yerinden oynadı.

Yarışmaya bu defa Lina ve Nagihan arasındaki kavga damga vurdu. Oyun sonrası ağlarken Nagihan'ın tepkisiyle ve 'Bali'ye Tayland'a tatile gelmişsin' sözleriyle gerilen Lina, 'Şu kadarcık insanlık öğrenememişsin. Anca kavga etmeyi öğren.' dedikten sonra tartışma büyüdü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Birbirinin üstüne yürüyen ikiliden Nagihan, 'Alın beni buradan. Diskalifiye mi ettireceksiniz beni?' dedi. Nagihan'ın uzaklaşmasının ardından ise Lina sinir krizi geçirdi.

Tartışma sonrası Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konseyde Lina, Nagihan'ın takıma geldikten sonra psikolojik şiddet, baskı ve mobbing uyguladığını iddia etti.

Acun Ilıcalı ise adeta ne diyeceğini bilemedi ve 'Ne söylesem yapmadım diye, gözümün içine baka baka yapmadım ya diyor' diyerek isyan etti.

