Bu akşam hangi diziler var? 27 Temmuz Pazar 2025 televizyondaki diziler

27 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı belli oldu! Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler, sevilen yarışma programları ve eğlenceli şovlar merakla bekleniyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için TRT1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in yayın akışlarını sizin için derledik.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Hobit: Beklenmedik Yolculuk

Shire'da huzur içinde yaşayan Bilbo Baggins', Büyücü Gandalf'ın davetiyle, efsanevi Erebor Dağı'nı yeniden ele geçirmek isteyen 13 cüceye katılır. Bu yolculukta Bilbo; ormanlardan dağlara, tehlikeli yaratıklardan gizli hazinelere uzanan zorlu sınavlardan geçer. Yolda karşılaştığı gizemli Gollum'dan ise tesadüfen, geleceği şekillendirecek kudretli bir yüzüğü edinir. Başlangıçta sıradan biri olan Bilbo, zamanla cesareti, zekâsı ve kararlılığıyla grubun vazgeçilmez bir üyesine dönüşür.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Aytaç Can'ın sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar bu hafta kamerasını Bali'ye, Eski Delhi ile Pattaya'ya çeviriyor. Endonezya'nın cennet adası Bali'den ilginç görüntüler ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Hava Muhalefeti

Milletvekili adayı Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.