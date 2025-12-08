MAGAZİN

Uyuşturucu operasyonunda adı geçiyor mu? Ati242'den açıklama gecikmedi

Yılın en çok dinlenen ve gençlerin en popüler rap sanatçıları arasında yer alan Ati242, Blok3 ve Çakal sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla konserlerine ara verdiklerini duyurdular. Bu paylaşımların peş peşe gelmesi 'rapçilere operasyon' olarak yorumlandı. Ati242 operasyon haberlerine sosyal medyadan açıklama yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Son yıllarda isimlerinden sıkça söz ettiren ve müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Blok3, Ati242 ve Çakal lakaplı sanatçılar ani bir kararla konserlerini iptal ettiklerini duyurdular.

Konser iptallerinin peş peşe gelmesi sosyal medyada 'rapçilere operasyon' olarak yorumlandı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ünlü rapçi Ati242 çıkan söylentilere 'Ne tutuklaması, ne operasyonu? Ben olayı anlayamadım. Dayım rahatsızlandığı için Almanya’ya gelmek zorunda kaldım. Ben iyiyim bir sıkıntı yok. Yakında yeni konser tarihlerini açıklarım' diyerek tepki gösterdi.

