Fenomenin telefonu 'uyuşturucu' operasyonunu büyüttü! Ünlü rapçiler listede

Ünlülere yönelik olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun kapsamını genişletildi. Gözaltındaki bir fenomenin telefonundan çıkan dijital veriler rap dünyasına da sıçradı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunun kapsamı giderek genişletiliyor.

Soruşturma, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve fenomenin verdiği çarpıcı ifadelerle iyice derinleşti.

HEPSİ İNCELEMEYE TAKILDI

Çağdaş Evren Şenlik'in iddiasına göre; aralarında rapçilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü uyuşturucu incelemesine takıldı. Yeni bir operasyon gelebilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz günlerde yaklaşık 19 ünlüye uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti.

Fenomenin telefonu uyuşturucu operasyonunu büyüttü! Ünlü rapçiler listede 1

Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildiği açıklanmıştı.

Dilan Polat, Derin-Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı uyuşturucu maddesi tespit edildi.

İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN ÜNLÜLER:

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali olarak açıklandı. İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı kaydedildi.

Kanında bir maddeye rastlanmayan ünlüler:

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk.

Anahtar Kelimeler:
rapçi ünlü
