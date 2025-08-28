Bu akşam hangi diziler var? 28 Ağustos Perşembe 2025 televizyondaki diziler

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusu televizyon izleyicileri tarafından en çok araştırılan konular arasında. 28 Ağustos Perşembe 2025 TV yayın akışına göre TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 ekranlarında birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşacak. Akşam kuşağında hem yerli diziler hem de sevilen programlar ekrana gelirken, izleyiciler saatlerini ayarlayarak keyifli bir dizi akşamı yaşayacak. İşte 28 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve kanallarda yer alan diziler…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 20:30

Maç Özel

UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması değerlendiriliyor.

20:30 - 22:30

U.Craiova - Başakşehir

U.Craiova ile Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play Off maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Uzaydan Gelen Fırtına

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak birşeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

21:45 - 00:45

Yarının Sınırında

Subay Cage, kendisini sürekli ölüp dirildiği bir zaman döngüsünün içinde bulur ve her seferinde daha güçlü bir şekilde uzaylılarla savaşır.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Aşk Oluversin Gari

Arkeolog olan Güney, babası Salih’in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenmesiyle Sahilköy’e doğru yola çıkar. Otel yapımını durdurmak için araştırmaya başlayan Güney, köyde kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Otel arazisini almak ve kazıya başlamak için rüşvetten, usulsüzlüğe her türlü dalavereye hazır olan Salih için işler, oğlunun Sahilköy’e gittiğini öğrenmesiyle karmakarışık olur. Köyde varlığından şüphelendiği bir antik kentin izini süren Güney, kendini bir anda aşkın içinde bulur ama eski sevgilisi Seda'nın ve köyde hazine arayanlarla otel yapılmasını isteyen köylülerin arasında kalır.

SHOW TV

19:30 - 20:00

Maç Önü

20:00 - 22:00

Beşiktaş - FC Lausanne-Sport

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunun ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile kendi sahasında karşılaşıyor.

22:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Suikastçı

FBI ajanı Jack Crawford, ortağının Asya yeraltı dünyasının en vahşi suikastçilerinden biri tarafından öldürülmesinin intikamını almaya yemin eder. Fakat karşısındaki adam hiç de yabana atılacak biri değildir. Jack'in tüm çabalarına rağmen kötü şöhretli Rogue, izini kaybettirir ve üç yıl boyunca ortadan kaybolur. Üç yıl sonra ise çok daha büyük bir kapışmanın arifesinde yeniden ortaya çıkacaktır. Çin mafya lideri Chang ve Japon Yakuza patronu Shiro arasında kanlı bir savaş başlamak üzere iken tam bu çatışmanın ortasında Rogue'un kaybolan izi yeniden ortaya çıkar. İntikam yeminini üç yıl boyunca canlı tutmuş olan Jack ise bu fırsatı kaçırmayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.