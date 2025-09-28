Bu akşam hangi diziler var? 28 Eylül Pazar 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri için 28 Eylül Pazar akşamı dolu dolu geçecek. Bu akşam ekranlarda hangi diziler var, hangi saatlerde başlıyor ve hangi kanalda izleyebilirsiniz? Pazar akşamınızı planlamanızı kolaylaştıracak detaylı dizi rehberimizle karşınızdayız. En sevilen dizilerden yeni sezon sürprizlerine kadar tüm seçenekler burada!

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Cevher Başkan'nın Altay ve Hilal ile ilgili kararı ikiliyi şaşırtır. Hilal bu karara karşı çıkınca Cevher Başkan'ın sert tepkisiyle karşı karşıya kalır. O büyük bir ikilemdeyken Altay ona görevinin önemini hatırlatmak için elinden geleni yapar. Korkut'un Ejder'i kullanma planı her ne kadar riskli olsa da o Cevher Başkan'ın da onayıyla bu riski göze alır. Bahar'ın ise köşeye sıkıştığı an arayacağı kişi yine Korkut'tur. Korkut ona yardım ederken Bahar'ın geçmişi konusunda tedbiri elden bırakmaz. Altay bir taraftan Dizdar tehlikesini yok etmeye çalışır, diğer taraftan da büyük bir planın hazırlığı içindedir. Bu plan önemli bir tanışmaya vesile olacak, dengeler değişecektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Arka Sokaklar

Yerli ve milli füze savunma sistemi projesinin başındaki mühendis Adem Hoca, geçmişte uğradığı saldırının ardından tekerlekli iskemleye mahkûm olsa da, yanına aldığı genç mühendislerle çalışmalarını sürdürmektedir. Sona yaklaşan proje bazı güçlerin hoşuna gitmez ve bu kez hocanın ailesi hedef alınır. Ekip var gücüyle onları korumaya çalışırken, olayın arkasında Cevher'in olduğu anlaşılır.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Ölümlü Dünya 2

Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Zafer'in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çarpıntı

Reyhan'ın anlayışlı ve sevecen yaklaşımı, Aslı'nın ona karşı hissettiği bağı daha da güçlendirir. Biraz sakinleşmesi ve rahatlaması için Metin tarafından çiftliğe götürülen Reyhan, bu durumdan hiç hoşlanmaz. Meryem'in Melike'nin ölümüyle ilgili söylediği ağır sözler Reyhan'ı çileden çıkarırken, duyduklarına tepkisi çok sert olur.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Yarışmada bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?