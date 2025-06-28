Bu akşam hangi diziler var? 28 Haziran Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

28 Haziran 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 21:00

Palmeiras - Botafogo

Palmeiras ile Botafogo, FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 maçında karşı karşıya geliyor.

21:00 - 23:00

Özel Ekip 2

Bir zamanların efsanevi Anti-Gang polisi Niels Cartier, sıra dışı yöntemleriyle tanınan cesur bir kahramandı. Ancak yıllar önce gerçekleşen bir operasyon feci şekilde sonuçlandı; hem görevden ayrılmasına hem de en büyük acısı olan karısının ölümüne yol açtı. O günden sonra hayatını geride bıraktı. Ta ki sekiz yıl aradan sonra aynı acımasız çete yeniden ortaya çıkana dek. Bu kez Niels'in tek hedefi var: Hesap sormak.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikâyeleriyle her zaman kalplerde yaşayacak olan Volkan Konak'ın efsaneleşen programı geri dönüyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu Kuzeyin Oğlu, en beğenilen bölümleriyle yeniden izleyiciyle buluşuyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Ölümüne Aşk

Tahsin, yıllardır Altınel ailesinin yanında bahçıvanlık yapan bir adamdır. Beş ay önce evde hizmetçi olaraka çalışmaya başlayan Ayperi'ye gönlünü kaptıran Tahsin, ailenin tatile gitmesini fırsat görüp, duygularını açmaya karar verir. Ancak evin haylaz oğlu Timuçin ailsiyle tatile gitmemiştir ve gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte eve gelince Tahsin'in planları alt üst olur. Parti yapacaklarını söyleyen Timuçin, kötü davrandığı Tahsin ve Ayperi'yi gecenin o saatinde hizmet ettirmeye zorlar. Ancak Ayperi'nin yanlışlıkla elmaların üzerine tarçın yerine fare zehiri dökmesiyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Ozan, Fikri ve Bahadır bir kafede sohbet etmektedir. Yanlarına evli erkekler gelir ve bekarları evlenmeye ikna etmeye çalışır. Fikri ve Jale’nin düğün günüdür, ancak gelen misafirlerin hepsi tuhaf yaratıklardır. Jale’nin absürt gotik ailesiyle Paşa’nın geleneksel ailesi arasında kültür çatışması yaşanır. Nikah şahidi kuyudan çıkar, nedime bir cadıdır. Naime ve Çiçek karşılaşır. Birbirlerinden pek haz etmezler. Aralarında komik bir rekabet başlar, birbirlerine sürekli hava atmaya çalışırlar. Sonunda, ikisinin de hayatlarının göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Hayati ile Nazlı ayrılma kararı almıştır. Bu durumu paylaşmak için dostlarıyla buluşurlar. Paşa ve Mesut, eşleriyle birlikte gelir. Hayati başta ayrılığa üzülse de, Nazlı ve kadınlar her odadan çıktığında, Paşa ile Mesut ona bekar hayatının güzelliklerini anlatarak bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini söyler. Mesut, bir koroda solisttir ve Çiçek’i etkilemeye çalışır. Bilal ise müzikle ilgisi olmamasına rağmen, yalnızca Çiçek’i beğendiği için koroya katılır. Görgüsüz, kaba ama komik tavırlarıyla parası sayesinde tüm ilgiyi üzerine çeker.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Canım Kardeşim

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit, birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedir. Devamlı bir işleri olmayan ve günlerini daha çok aylaklıkla geçiren bu ikilinin tek amacı Küçük Kahraman’ın okuması ve hayatını kurtarmasıdır. Parasızlığa rağmen keyifli bir hayat geçiren bu küçük ailenin mutluluğu öğretmenin Kahraman’la ilgili bir gerçeği ortaya çıkarmasıyla son bulur. Yapılan sağlık taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan Kahraman’ın en büyük isteği ise bir televizyondur. Halit ve ağabey bundan sonra tüm güçlerini bir televizyon alabilmek için harcayacaktır.

22:00 - 00:00

Suikastçi

FBI ajanı Jack Crawford, ortağının Asya yeraltı dünyasının en vahşi suikastçilerinden biri tarafından öldürülmesinin intikamını almaya yemin eder. Fakat karşısındaki adam hiç de yabana atılacak biri değildir. Jack'in tüm çabalarına rağmen kötü şöhretli Rogue, izini kaybettirir ve üç yıl boyunca ortadan kaybolur. Üç yıl sonra ise çok daha büyük bir kapışmanın arifesinde yeniden ortaya çıkacaktır. Çin mafya lideri Chang ve Japon Yakuza patronu Shiro arasında kanlı bir savaş başlamak üzere iken tam bu çatışmanın ortasında Rogue'un kaybolan izi yeniden ortaya çıkar. İntikam yeminini üç yıl boyunca canlı tutmuş olan Jack ise bu fırsatı kaçırmayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Aile Saadeti

Üç aile Saadet Hanım'ın konağında yaşamaya başlar, konakta kaos hakimdir. Emin eski çalıştığı atölyeye gidip iş ister. Gönül Hemşire'nin eski nişanlısı Sinan peşindedir, onu alıp Bursa'ya geri dönmek ister. Sinan'ın Gönül Hemşire'yi zorladığını fark eden Murat, onunla karşı karşıya gelir. Tekin konağı alabilmek için avukatlarıyla toplantılar yapar. Konağı hukuk yoluyla alamayacağını fark edince Hakkı'ya ulaşır, yüklü miktarda para vererek konağı varislerden satın almasını söyler.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.