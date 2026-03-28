Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

28 Mart 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güller ve Günahlar
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İnatçı
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu (Canlı)
10:00 A.B.İ
13:50 Kuruluş Orhan
17:00 Çakallarla Dans 4
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Yaşam Başka Yerde
12:00 Taşacak Bu Deniz
15:00 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 Yeraltı
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Sevdiğim Sensin
