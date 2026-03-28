Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

28 Mart 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Güller ve Günahlar

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İnatçı

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu (Canlı)

10:00 A.B.İ

13:50 Kuruluş Orhan

17:00 Çakallarla Dans 4

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic

TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Yaşam Başka Yerde

12:00 Taşacak Bu Deniz

15:00 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 Yeraltı

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

10:45 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Sevdiğim Sensin

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
