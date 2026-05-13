Reytingleri yükselmişti! Çirkin için verilen karar şaşırttı

Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin", çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor.

10 Mayıs Pazar akşamı yedinci bölümüyle ekranlara gelen “Çirkin” reytinglerde yükselerek ikinci sıraya yerleşmeyi başarmıştı.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği dizi için 8. bölümde sezon finali kararı verildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada; '8 bölüm çekerek çok yorulmadınız umarım', 'Bu ne saçmalık', 'Çok erken sezon finali oluyor', 'Neden erken çok erken ama daha yeni başladı dizi' gibi yorumlar yapıldı.

ÇİRKİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kadir ve Lale’nin aşk haberini gören Cennet’in öfkesi, yalıda sert bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Lale, Kadir’i kaybetmemek için Cennet’in ağır ithamlarını sineye çekerken, bir yandan da Meryem’i hedef alan sinsi bir planın hazırlığına başlar.

Ateş’ten gelen beklenmedik aşk itirafıyla umutlanan Nehir’in mutluluğu kısa sürer. Sakladığı büyük sırrın beklenmedik bir anda ifşa olması, Ateş ile aralarındaki tüm köprüleri yıkılma eşiğine getirir.

Kadir, kulübe ortaklık imzasıyla hayallerine ulaştığını düşünürken, Ferhat’ın devreye soktuğu intikam planıyla işler çıkmaza girer. Meryem’i koz olarak kullanan Ferhat, Kadir’i zor bir seçimle baş başa bırakır.