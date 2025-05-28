Bu akşam hangi diziler var? 28 Mayıs Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

28 Mayıs Çarşamba akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1

19:00 - 19:50

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:50 - 19:55

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

19:55 - 22:00

Gökdelen

Gökdelende yaşayan bir grup insanın hayatı kontrolden çıkar.

22:00 - 00:45

Real Betis - Chelsea

UEFA Konferans Ligi Final Karşılaşması

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca çareyi Eşref'e sığınmakta bulur. Eşref ise hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki hamlesini incelikle planlamaya başlar. Kadir, Eşref'le aralarındaki gerilimin giderek arttığını hisseder ve içine düştüğü durumdan çıkmanın yollarını arar. Nisan ve Eşref, inişli çıkışlı ilişkilerini sürdürmeye devam ederken aralarındaki çekime karşı koymak giderek daha zor hale gelecektir. İhanete karşı silahlar çekildiğinde, hayatta kalmak isteyenin hızlı davranması gerekecektir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Yaşanan olayların üzerinden 1 yıl geçmiştir. Leyla yeniden şefliğe geri dönerken Nur ablası Handan ile tanışıyor ve yeni bir yalıda hizmetli olarak çalışmaya başlıyor. Mali'nin de Nur'un yanına gitmesiyle olaylar yeniden başlıyor.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Sahipsizler

Devran'ın Meryem ile nikahlandığını gören Azize, büyük bir tepki göstererek camı çerçeveyi indirir. Ona destek ise hiç beklemediği birinden, Hamiyet'ten gelir. Meryem'in Devran ile evlenmesi, Fırat cephesinde de büyük bir öfkeye neden olur. Abi kardeş arasında sinirler iyice gerilir ve silahlar çekilir. Çocuk doğurması konusunda kendisine yapılan dayatmalardan artık iyice yorulan Azize, isyan eder. Yaşanan sarsıcı gelişmelerden haberdar olan Cemo, Devran'a çok sert bir tepki gösterir ve aralarında büyük bir tartışma yaşanır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?