Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 28 Ocak 2026 çarşamba akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

28 Ocak çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 21:45 Çizmeli Kedi: Son Dilek

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV

  • 20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah 3

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

