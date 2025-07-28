Bu akşam hangi diziler var? 28 Temmuz Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

“Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için TRT1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8'in yayın akışlarını sizin için derledik.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:15

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Turnike

Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle ekrana geliyor.Turnike'de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül otomobili kazanma fırsatını yakalamaya çalışıyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Recep İvedik 3

Babaannesinin ölümünden sonra depresyon hali hiç geçmeyecekmiş gibi görünen Recep İvedik'in hayatına bir anda uzaktan akrabası olan Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaşayacaktır. Recep ve Zeynep, ilk başlarda pek iyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbilerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosyal aktivitiler yapmaya başlar. Bütün bu serüven boyunca Recep, gittiği her yerin altını üstüne getirir. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar...

SHOW TV

20:00 - 22:30

Düğün Dernek 2: Sünnet

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail, bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvar. Ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır. Sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini almıştır. İşler sarpa sarar ve acele düğüne aşk bile karışır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Mavi Boncuk

Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Ancak burada kötü muamele görünce, gazinonun sahibinden intikam almak için Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler. Planlarını başarıyla uygulayan arkadaşlar, Emel Sayın'a da çok iyi davranırlar. Ancak, gazino patronundan istedikleri fidyeyi almayı başaramazlar. Bu arada içlerinden 'yakışıklı' Emel Sayın'a aşık olunca işler değişir.

21:45 - 23:30

Alemde Bir Gece

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan'ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi'yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref'in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aile Saadeti

Konakta bu kez geçmişin gölgesi kazılır. Rauf'un gecenin karanlığında toprağa emanet ettiği bir sır, yıllar sonra yeniden kendini hatırlatır. Bu gizem sadece bahçede değil konaktakiler arasında da yeni bir gerilim yaratır. Gönül, Murat'tan gelen beklenmedik iltifatlarla şaşkın ama mutludur. Aynı zamanda Murat hayatını toparlarken ona verilen bir pasaport Gönül hakkında yeni soruları da beraberinde getirir. Tülay, konaktaki kahramanlığı ile Altın Maşrapa ödülüne layık görülürken Maya'nın bu anı sosyal medyada paylaşmasıyla anne kız arasında komik ama gergin bir çatışma başlar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.