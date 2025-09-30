Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül Salı 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri için her günün en çok merak edilen konularından biri, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu oluyor. 30 Eylül Salı 2025 tarihli TV yayın akışı da özellikle popüler dizileri takip edenler tarafından araştırılıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, FOX, TRT1 ve TV8 gibi kanalların prime time kuşağında hangi dizilerin ekrana geleceği günün en çok sorgulanan başlıklarından biri. Biz de 30 Eylül Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak dizileri derledik.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

22:00 - 00:15

Galatasaray - Liverpool

Galatasaray ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Orta Direk Şaban

Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar'a kaptırır. Ancak Bahar'ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur.

21:45 - 23:45

Orta Direk Şaban

Şaban, sakin ve sıradan bir hayat süren genç bir adamdır. Kıt kanaat geçinen Şaban, gönlünü aynı mahallede yaşayan Bahar'a kaptırır. Ancak Bahar'ın kalbini kazanabilmek için öncelikle rakibini geride bırakması gerekmektedir. Güçlü rakibi Erkan, birçok spor dalında üstün yetenekleri bulunan başarılı bir sporcudur. İki adamın Bahar uğruna giriştikleri zorlu mücadeleye Arap Şeyhi Adnan Bıçakçı ve adamlarının da katılması işlerin karışmasına neden olur.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Sevgiyi, değeri Nüzhet'le bulduğuna inanan Seniha, onu Nalan'ı öperken görünce yıkılır. Ancak Seniha kimsenin onu yok saymasına göz yummayacaktır. Annesiyle iletişim kurmayı başaran Halit, gerçeğin ortaya çıkması için polisleri çağırır. Seniha ise bu durumu tersine çevirmek için bir plan kurar. Nüzhet'in Nalan'ın yanına taşınması Mükerrem'i delirtirken, Nüzhet bir adım bile geri atmaz. Seniha ise öyle bir şeye şahit olur ki, zaman durur.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Bahar, Harun'un kardeşiyle ilgili gerçeği öğrendikten sonra ona karşı bakışı değişir. Onların yakınlığına tanık olan Çağla, Bahar'ın bu değişiminin nedenini merak ederken öğrendikleriyle hem Bahar hem de Harun konusunda duygusal bir açmaza girer. Evren'in, bebeği gördükten sonra baba olacağını ilk kez tam anlamıyla idrak etmesi Bahar'ı kaybetme korkusunu tetikler. Hastaneye gelen bir vaka, Bahar ve Evren'in birlikte çalışmasını sağlarken; Evren'in bu ikileminin verdiği zararla yüzleşmesine neden olur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Cemal Hakver, Fadi'yi köşeye sıkıştırarak Kenan Baran'la olan bağını sorgular. Fadi, her ne kadar bütün gerçeği anlatmasa da Cemal'in tehlikeli imaları onu büyük bir kararın eşiğine getirir. Kenan ise iş ortaklarının birer birer düşmesini izlemeye tahammül edemez ve Cemal'e karşı duyduğu öfkeyi bastırmakta zorlanır. Handan, onu sakinleştirmeye çalışsa da Kenan, artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkındadır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in cevabıyla beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.