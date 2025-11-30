Bu akşam hangi diziler var? 30 Kasım Pazar 2025 televizyondaki diziler

Hafta sonu ekran başına geçmek isteyen izleyiciler için 30 Kasım Pazar 2025 TV yayın akışı netleşti. Bugün televizyon kanallarında birbirinden popüler yerli diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için tüm kanalların güncel dizi listesi ve yayın saatlerini derledik. Akşam planınızı yapmadan önce, işte 30 Kasım Pazar’ın öne çıkan dizileri ve detayları…

TRT1

19:00 - 21:00

İsviçre - Türkiye

İsviçre ile Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geliyor.

21:00 - 00:15

Teşkilat

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir. Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini Dizdar duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer. Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 02:00

Cengiz Han Destanı

Oscar adaylığı bulunan film, genç Temuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han unvanına sahip oluşunu konu alıyor.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Sahtekarlar

Asya ve Ertan, Eyüp'ün kurduğu kanlı planın ortasında kalmışlardır. Bir yanda celladına götürülen Taha Diğer yanda canhıraş, onu kurtarmak peşinde Ertan Asya tüm yaşananların sorumluluğunu omzunda hissetmektedir. Fakat Eyüp'e yalvarmaktan başka elinden gelen bir şey yoktur. Tüm bu fırtınada Ertan'ın Eyüp'e söyleyeceği bir cümle, belki de kaderlerinin yönünü değiştirecek tek ışık olabilir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bereketli Topraklar

Adana'nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder. Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Meryem'in ölümünün ardından Alkan Konağı yasa boğulmuştur. Aslı, hem bu kaybın ağırlığıyla hem de Serkan'la yaptığı gizli anlaşmanın sonuçlarıyla baş etmeye çalışır. Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı'yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan'dan Aras'ı uzak tutmak için Figen'den yardım ister. Figen ise Dubai'deki şube açılışını bahane ederek Aras'ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır. Aslı, Aras'ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı'nın yerini Halit'e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür. Aslı'nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan'la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır. Aslı, Reyhan'ı bencillikle suçlayarak artık onunla yaşamak istemediğini söyler; evi terk eder ve annesi Hülya'nın evine geri döner. Reyhan'ın çöküşü, Hülya'nın zafer hissi ve Serkan'la yaklaşan nikâh ihtimali; hem Alkanlar hem de Hülya cephesi için çok daha büyük bir krizin kapısını aralar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.