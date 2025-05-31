Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

22:00 - 00:25

Paris Saint-Germain - Inter

Paris St. Germain ile Inter Milano, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikayeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak'ın sevilen programı ekrana geliyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu bölümdeki konukları arabesk müziğin güçlü seslerinden Niran Ünsal ve Karadeniz müziğinin başarılı yorumcusu Koray Avcı ve dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:00

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Beyoğlu Güzeli

Ailesi ile birlikte çadır tiyatrosunda çalışan genç kızla, tıp öğrenimi gören delikanlı rastlantı sonucu tanışırlar. Genç kız önceleri kimliğini saklasa da daha sonra genci çadır tiyatrosuna davet eder ve Beyoğlu Güzeli Alev kimliği ile karşısına çıkar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Ferit, Yasemin'e olan takıntılı aşkında önündeki son engeli kaldırdığını düşünüyordur. Ama Yasemin hayatını riske atarak Ferit'in karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çınar'ın aniden ortadan kaybolması herkesi sarsarken, Yasemin ve Mehmet gerçeğin peşine düşer. Mehmet zekice yatığı planla Emel'i köşeye sıkıştırır ve gerçekler bir bir ortaya dökülür.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.