MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 31 Mayıs Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

31 Mayıs 2025 cumartesi akşamı televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. İşte, 30 Mayıs 2025'te ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de yayınlanacak dizi ve filmler...

Öznur Yaslı İkier

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00
Gönül Dağı
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

22:00 - 00:25
Paris Saint-Germain - Inter
Paris St. Germain ile Inter Milano, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:30
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikayeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak'ın sevilen programı ekrana geliyor. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu bölümdeki konukları arabesk müziğin güçlü seslerinden Niran Ünsal ve Karadeniz müziğinin başarılı yorumcusu Koray Avcı ve dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi.

NOW

19:00 - 20:00
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:00
Çift Kişilik Oda
Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15
Beyoğlu Güzeli
Ailesi ile birlikte çadır tiyatrosunda çalışan genç kızla, tıp öğrenimi gören delikanlı rastlantı sonucu tanışırlar. Genç kız önceleri kimliğini saklasa da daha sonra genci çadır tiyatrosuna davet eder ve Beyoğlu Güzeli Alev kimliği ile karşısına çıkar.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Can Borcu
Ferit, Yasemin'e olan takıntılı aşkında önündeki son engeli kaldırdığını düşünüyordur. Ama Yasemin hayatını riske atarak Ferit'in karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çınar'ın aniden ortadan kaybolması herkesi sarsarken, Yasemin ve Mehmet gerçeğin peşine düşer. Mehmet zekice yatığı planla Emel'i köşeye sıkıştırır ve gerçekler bir bir ortaya dökülür.

TV8

20:00 - 00:15
Survivor 2025
Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonluk kutlamalarından son anda çıkartılmıştı! Coşkun Sabah şaşırtan sözler! 'Ali Koç kesenin ağzını açarsa...'Şampiyonluk kutlamalarından son anda çıkartılmıştı! Coşkun Sabah şaşırtan sözler! 'Ali Koç kesenin ağzını açarsa...'
Samimi halleri geceye damga vurdu! Herkes aynı soruyu sordu! 'Sevgililer mi?' Açıklama gecikmedi Samimi halleri geceye damga vurdu! Herkes aynı soruyu sordu! 'Sevgililer mi?' Açıklama gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

EYT hakkını kullanamamıştı! Tek hamle ile SGK'dan geri adım geldi...

EYT hakkını kullanamamıştı! Tek hamle ile SGK'dan geri adım geldi...

İzmir'deki grevde üçüncü gün! Ulaşım durma noktasında, çöp yığınları her yerde... Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çağrı!

İzmir'deki grevde üçüncü gün! Ulaşım durma noktasında, çöp yığınları her yerde... Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çağrı!

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Fenerbahçe'de taraftarlardan 'Veda' isyanı! Dzeko'nun surat ifadesi...

Altın için köprüden önce son çıkış!

Altın için köprüden önce son çıkış!

Bir evladını kaybetti, 10 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesi veriyor!

Bir evladını kaybetti, 10 yaşındaki Yusuf yaşam mücadelesi veriyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.