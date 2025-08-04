Bu akşam hangi diziler var? 4 Ağustos Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftanın ilk günü olan 4 Ağustos Pazartesi akşamı, televizyon izleyicilerini yine dolu dolu bir dizi programı bekliyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallarda yayınlanacak diziler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler hangileri, saat kaçta başlıyor? İşte bu akşamın dizi takvimi…

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:25

Hugo

Hugo Cabret, Paris tren istasyonunun duvarları arasında gizlice yaşayan ve saatlerin düzgün çalışmasından sorumlu olan kimsesiz bir çocuktur. Bir müze yangınında saat ustası babasını kaybeden Hugo, ondan yadigar kalan bir automatonu da gizlice tamir etmeye çalışır. Bu arada Paris tren istasyonunun güvenlik görevlisinden sürekli saklanır, oyuncak dükkanı sahibi Bay Georges'tan çaktırmadan mekanik parça aşırır. Bir gün Georges'un manevi kızı Isabella ile tanışması Hugo'ya yeni bir dünyanın kapılarını daha açacaktır.

KANAL D

20:00 - 23:15

Turnike

Yıllar önce izleyicilerin gönlünde taht kuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Turnike, eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle ekrana geliyor.Turnike'de yarışmacılar çeşitli etaplardan geçerek büyük ödül otomobili kazanma fırsatını yakalamaya çalışıyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Recep İvedik 4

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almak ister. Ancak kendi yöntemleriyle arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi Maldivler'de yapılan büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulur.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Korkusuz Korkak

Mülayim, hayatı başarısızlıklarla dolu bir odacıdır. Bütün hayatı gittiği hastanede raporlarının karışması ve çok yakında öleceği haberini almasıyla değişir. Aynı anda milli piyangodan da büyük ikramiyeyi kazanan Mülayim bundan sonra korkusuzluğuyla bambaşka bir insan olur ve etrafa nam salar. Ancak hemen sonra öğrenir ki hasta değil aksine çok sağlıklıdır. Fakat geri dönülmez bir yola girmiştir artık...

21:45 - 23:45

Yoksul

Büyük bir işhanında çaycılık yapan Yoksul, çalışkan ve iyi niyetli bir adamdır. Onun bu saflığından yararlanan odabaşı ve çay ocağı sahibi Süleyman, Yoksul'u kullanmaktadır. Handa işyeri sahibi olan Kerim Bey, Yoksul'a akıl verir. Önceleri kabul etmese de, sonunda kader tüm rolleri değiştirecektir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Greenland Son Sığınak

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aile Saadeti

Gönül ile Murat arasındaki gerginlik artar. Kalmakla gitmek arasında kalan Gönül, kırgınlığını Murat'a belli eder. Murat ise duygularını bastırmayı tercih eder. Emin, konakta bir define olduğuna inanır. Elinde kazma kürekle bahçeyi kazarken Harun da bu hayale ortak olur. Bir yandan define arayarak çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan Harun, eski çalışanı Nuri'ye imzaladığı evraklarla farkında olmadan şirketi devreder. Bu durum Tekin'in planlarını doğrudan etkiler. Tekin cephesinde ise işler karışır. Şirkete yatırım yapmak isteyen İngiliz firması adına Ada isminde bir temsilci gelir. Ada, sadece şirket için değil, Tekin'le olan geçmişi için de gelmiştir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.