Bu akşam hangi diziler var? 4 Aralık Perşembe 2025 televizyondaki diziler

4 Aralık Perşembe akşamı, televizyonda hangi diziler ve kaçıncı bölümleriyle yayınlanacak? Tüm kanalların ana haber bültenlerinden hemen sonra başlayacak olan dizi yayın akışının tamamını sizin için derledik. Favori dizinizi kaçırmamak için listeye göz atın!

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:45

Terminatör: Kara Kader

Mahşer Günü’nü engellemesinin üzerinden yıllar geçen Sarah, bu kez genç Dani Ramos’u korumak için yeniden sahneye çıkar. Gelecekten gönderilen gelişmiş Terminatör Rev-9, Dani’nin peşine düşerken, onun tek umudu süper asker Grace ve yılların deneyimiyle Sarah olur. Zorlu kaçış ve çatışmalarla dolu bu süreçte yolları T-800 ile kesişir ve insanlığın kaderi bir kez daha belirsizliğe sürüklenir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Uzak Şehir

Alya'nın kendisini reddetmesi Boran'ı sınırlarının ötesine iter; Cihan'a karşı bastırdığı öfke artık kontrol edilemez bir hâl alır. Alya'yı korumak isteyen Cihan, ağır bir karar vermek zorunda kalır ve bir gün yeniden kavuşabilmek ümidiyle Alya'yla karşılıklı olarak boşanma konusunda anlaşırlar. Fakat yaklaşan boşanma davasında yaşanacaklar, kaderin önüne geçilemeyeceğini bir kez daha herkese gösterecektir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Halef

Vurularak ölümle burun buruna gelen Dalyan, hayatta kalması ve korunması karşılığında Serhat'a çok önemli bir bilgi vermeyi teklif eder. Bu sır, Serhat'ın alacağı kararları ve konağın dengelerini kökten değiştirecek güçtedir. Serhat ise her şeye rağmen Yıldız'ı korumakta kararlıdır. Yıldız'ı konakta istemeyen Sultan'ın ise bambaşka planları vardır. Melek, Serhat'ın Yıldız'a karşı korumacı tavrını kabullenip yeni bir başlangıç yapmaya karar verir; ancak Serhat ve Yıldız'ın beklenmedik yakınlaşması Melek'i derinden sarsar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Veliaht

Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler. Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Hangi yarışmacı MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti olacak?