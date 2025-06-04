Bu akşam hangi diziler var? 4 Haziran Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Arıcı: Ölüm Kovanı

Bir adam, Beekeeperş olarak bilinen güçlü ve gizli bir organizasyonun eski bir ajanı olduğunun ortaya çıkmasının ardından, acımasız bir intikam arayışına girer. Fakat bu girişim, ulusal çapta riskler taşıyordur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref, Nusret'i öldürerek tüm düşmanlarına gözdağı verir. Durumun ciddiyetini anlayan Kadir, artık maskesinin düşmek üzere olduğunu hisseder. Eşref'le yüzleşme vakti geldiğinde ise, bunun her şeyi yoluna koymak için son şansı olduğunu fark eder. Öte yandan, Eşref'e olan takıntısı doruk noktasına ulaşan Çiğdem, her şeyi alt üst etmeye hazırlanır. İhanete tahammülü kalmayan Eşref, Nisan'la ilişkilerini kökünden değiştirecek beklenmedik bir hamle yapacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kiracı

Kıt kanaat geçinen devlet memuru Kerim, karısı, üç çocuğu ve kayın validesiyle birlikte yaşamaktadır. Geçim mücadelesi veren Kerim, ev sahibinin sürekli zam için kapıya dayanması yüzünden artık çok bunalmıştır. Adamla başa çıkamayan Kerim sonunda çareyi başka bir eve taşınmakta bulur. Ne var ki aynı dertler burada da peşini bırakmaz.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Yedi Bela Hüsnü

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde geçen komik bir aşk öyküsü anlatılıyor. Saf bir delikanlı olan Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşıktır. Hüsniye'nin ilgisini çekmek için olmadık yollara başvurur ve sonunda Yedi Bela namıyla kabadayı olmaya karar verir. Bu arada peşine düşen kiralık katillerle de mücadele etmek zorunda kalır. Ancak her defasında şansı ve tesadüfler sayesinde paçayı kurtarmayı başarır.

21:45 - 00:15

Türkler Çıldırmış Olmalı

Türkler Çıldırmış Olmalı filmi Türkiye'nin en zengin işadamının ailesi ile dünya turuna çıkması ve Güney Afrika kıyılarında Somalili korsanlar tarafından kaçırılması ile başlıyor. Korsanlar iş adamı için Türkiye'den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk Hükumeti de iş adamının kurtarılması için askeri bir tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatın önerisi dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin hassas dengesi sebebi ile bu iş için resmi bir tim değil de 'Her Türk asker doğar' sözünden yola çıkarak illegal bir tim oluşturuluyor.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Devran'ın Meryem ile evlenmesine çok kızan Cemo, ablasının Devran'a destek olmaya devam etmesine tepki gösterir. Devran'ın niyetinden şüphe etmeyen Azize ise ona duyduğu sevgiyi açıkça dile getirir. Evlilik sürecinde baskılara maruz kalan Azize, bu süreci gönlünce yeniden yaşayabilmek için Devran ve ailesinin gelerek onu tekrar istemesini şart koşar. Devran, bu şartı tereddüt etmeden kabul ederken; Vahap ve Pervin bu duruma hiç sıcak bakmaz. Zeliha ve Yusuf arasındaki çatışmalarda ise yeni gelişmeler yaşanır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Osman Bey, Roma'dan gelen dev orduya karşı tarihe geçecek bir direnişe imza atar. Claudius'un başında bulunduğu Bizans kuvvetlerine karşı verilen bu büyük savaşta, sadece dış düşmanlarla değil, obanın içindeki sinsi bir hainle de mücadele başlar. Osman Bey, içerideki karanlığı aydınlatmak için zekice bir plan kurar. Peki, bu hain kim? ve ne kadar yakınında?

TV8

20:00 - 22:00

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam oynanacak düellolar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Survivor 2025 All Star-Gönüllülerde finale yaklaşırken düelloyu kazanan isim kim olacak?

22:00 - 00:15

Almanya - Portekiz

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan yarı final maçında Almanya ile Portekiz karşı karşıya geliyor.