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  4. Bu akşam hangi diziler var? 5 Mart 2025 TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8 yayın akışı rehberi

Bu akşam hangi diziler var? 5 Mart 2025 TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8 yayın akışı rehberi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 12:34
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Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çarşamba günü akşam saatlerinde evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

Bu akşam hangi diziler var? 5 Mart 2025 TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8 yayın akışı rehberi

5 Mart 2025 Çarşamba akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. Kanalların yayın akışı bilgilerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Annem Ankara dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi ekrana gelecek.

Star Tv ekranlarında saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yayınlanacak.

Atv'de ise Kuruluş Osman dizisi yeni bölüyle ekrana gelecek.

DİZİ

5 MART 2025 YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sahipsizler

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor 2025

NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

23.45 HUDUTSUZ SEVDA

02.15 HER YERDE SEN

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

06.00 YAZ ŞARKISI

TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Masumlar Apartmanı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Feyenoord-Inter"

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