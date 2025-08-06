Bu akşam hangi diziler var? 6 Ağustos Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

6 Ağustos 2025 çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:50

Çağrı

M.S. 571 yılında Mekke'de doğan Hz. Muhammed, 40 yaşına kadar çevresinde sevilen ve güvenilir bir kişi olarak saygı görür. 40 yaşında iken Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilir. Çağrı, Hz. Muhammed'in Hayatı da bu dönemden itibaren başlıyor. İslam'ın şartlarının Hz. Muhammed'e iletilmesi ve ilahi çağrının insanlara bildirilmeye başlanmasıyla insanlık ve dünya tarihini de derinden etkileyecek yeni bir döneme girilir. Filmde, İslam tarihinde peygamberin amcası Hz. Hamza'nın Müslümanlığı yaymak için verdiği mücadele de işleniyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Thor

Düşüncesiz tavırlarıyla neredeyse antik bir savaşı tekrar başlatacak olan güçlü ve kibirli savaşçı Thor, babası tarafından Dünya'ya sürgün edilir ve insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya’yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Aykut Enişte

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurma hayaliyle yaşamaktadır. Sevgilisi Nurhan ile birlikte geleceğe dair planlar yapan Aykut, hayatının en büyük sürpriziyle karşı karşıya kalır. Düğüne sadece bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, kendini beklenmedik bir durumun ortasında bulur. Bir ailenin damadı olma hayali kurarken, bir anda iki ailenin birden damadı olma yolunda ilerlemeye başlar. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşadan nasıl çıkacaktır?

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Şekerpare

Osmanlı Dönemi'nde bir mahallede karakol amiri olan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, yeni tayin olan bekçi Cumali'yi karşılarken hem çıkar çarkına ot tıkayacak, kariyerini bitirecek, hem de özel hayatını altüst edecek bir bela ile karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Ziver Bey'e çok saygı duyan Cumali, genelevde çalışan Şekerpare'ye aşık olur. Böylece komik olaylar zinciri başlar.

22:00 - 00:20

Ölümcül Sır

CIA'e yönelik şantaj girişimleri kontrolden çıkınca, teşkilat en güvenilir ajanı Vail'i yeniden göreve çağırır. Kısa süre içinde olaylar sıra dışı bir hâl alır ve uluslararası bir komployla karşı karşıya oldukları anlaşılır. Ekibiyle birlikte bu gizemi çözmeye çalışan Vail, kendini zorlu bir hayatta kalma mücadelesinin içinde bulur. Bu süreçte, geçmişe dair sırlar da bir bir ortaya çıkacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Taşıyıcı

Frank, hayatının bir kısmını bir özel operasyon biriminin önemli bir parçası olarak geçirmiştir. Artık bir paralı askerdir ve hangi görevi beğeniyorsa onu yerine getirmektedir. Üç adet altın kuralı vardır. Frank, anlaşmanın bozulmasından; kim için çalıştığının sorulmasından ve taşıdığı paketin içinde ne olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmaz. Aldığı son görevde taşıdığı paket de tıpkı diğerleri gibi bir pakettir. Ancak kazın ayağı aslında öyle değildir.

21:50 - 00:50

Aile Saadeti

Gönül ile Murat arasındaki gerginlik artar. Kalmakla gitmek arasında kalan Gönül, kırgınlığını Murat'a belli eder. Murat ise duygularını bastırmayı tercih eder. Emin, konakta bir define olduğuna inanır. Elinde kazma kürekle bahçeyi kazarken Harun da bu hayale ortak olur. Bir yandan define arayarak çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan Harun, eski çalışanı Nuri'ye imzaladığı evraklarla farkında olmadan şirketi devreder. Bu durum Tekin'in planlarını doğrudan etkiler. Tekin cephesinde ise işler karışır. Şirkete yatırım yapmak isteyen İngiliz firması adına Ada isminde bir temsilci gelir. Ada, sadece şirket için değil, Tekin'le olan geçmişi için de gelmiştir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.