Bu akşam hangi diziler var? 6 Ekim Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Televizyon severler için haftanın ilk günü yine dopdolu! 6 Ekim Pazartesi 2025 akşamı ekranda birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşuyor. Hangi kanalda hangi yapımın yayınlanacağını merak edenler için detaylar belli oldu.

Haftanın ilk günü olan 6 Ekim Pazartesi 2025 akşamı televizyon ekranları yine heyecan dolu dizilerle dolup taşıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, Now TV ve TV8 gibi kanallar izleyicilere birbirinden güçlü yapımlar sunmaya hazırlanıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu araştırılırken, günün TV yayın akışı ve Pazartesi dizileri merak konusu oldu. İşte 6 Ekim Pazartesi akşamı televizyonda yer alan diziler ve yayın detayları...

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:20
Cennetin Çocukları
İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Uzak Şehir
Cihan'ın Boran'ın hayatta olduğunu gizlemek için verdiği mücadele her geçen gün daha da ağır bir sınava dönüşür. Bu gerçeği öğrenen Alya, Cihan'a duyduğu güvenin sarsılmasıyla derin bir ikilem yaşar. Cihan, tüm samimiyetiyle kendini anlatmaya çalışır. İkili, bu büyük sınavı birlikte göğüslemeye karar verdiklerinde ise karşılarına hiç beklemedikleri bir engel çıkar: Sadakat.

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30
Kıskanmak
Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

SHOW TV

20:00 - 00:15
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50
Erkek Güzeli Sefil Bilo
Bir zamanlar sözde eşkıyalık yapmış olan Şivan ve Hüso, sürekli geçmişteki anılarını anlatıp durmaktadırlar. Özellikle Hüso, eşkıyalık günlerini sıkça hatırlayarak, çevresine inandırıcılıkta zorlandığı bu hikayeleri paylaşmaktadır. Köyün gençlerinden Bilo, bu hikayelere inanarak olayları heyecanla dinlemektedir. Eşkıya olma hayaline kapılan Bilo, Şivan ve Hüso'yu zorla dağa çıkarır. Ancak bu eğlenceli üçlüyü, gerçek bir eşkıyalık deneyiminden çok, talihsiz ve komik olaylar beklemektedir.

21:50 - 02:30
Dizi
Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20
Aynadaki Yabancı
Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkar ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalır. Evladına yeniden kavuşabilmesi için tek bir çaresi vardır: Yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak o malikaneye geri dönecek, kocası Emirhan ve ailesinin tüm sırlarını ifşa edecektir. Böylece hem kendini hem de kızını bu cehennemden kurtaracaktır. Bu amansız mücadelede Azra'nın yolu başarılı estetik cerrahı Barış'la kesişir. Ancak kader, planladığından daha çetin bir oyun kurar. Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra büyük bir bilinmezliğe uyanır.

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

