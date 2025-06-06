Bu akşam hangi diziler var? 6 Haziran Cuma 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

22:00 - 00:55

Hanımağa'nın Gelinleri

Çanakkale'de geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler. Ancak kimsenin beklemediği bir gelişme olur. Dilber’in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarında hem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır. Kurban Bayramı’nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Şarkılar Bizi Söyler

Müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler bayramın ilk günü kolaj bölümü ile ekrana geliyor. Program konukları, İbrahim Tatlıses, Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ata Demirer.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Bizim Köylü

Sinan, genç, yakışıklı ve zeki bir dolandırıcıdır. Ancak son işinde kimliğini açık ederek polis teşkilatının en azılı komiseri Şahin'i peşine takar. Kaçarken saklandığı Kavaklı Köyü ise Sinan'ın hayatında dönüm noktası olacaktır. Eşek çobanı Narin'e aşık olan Sinan'ı Kavaklı köyünde birbirinden renkli ve komik olaylar beklerken Şahin'e yakalanması an meselesidir.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Eltilerin Savaşı

Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur. Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Aykut Enişte 2

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi'nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek mi?

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

Örümcek Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşlarının üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Dr. Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü; MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam heyecan dolu anlar yaşanacak. Hangi isim büyük finale daha çok yaklaşacak?