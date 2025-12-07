Bu akşam hangi diziler var? 7 Aralık Pazar 2025 televizyondaki diziler

Televizyon tutkunları için Pazar akşamı, birbirinden heyecanlı dizilerin yeni bölümleri ile rekabetin en yüksek olduğu günlerden biri. Diziseverler, 7 Aralık 2025 Pazar gününe özel TV yayın akışında hangi dizilerin olduğunu ve popüler yapımların yeni bölümlerinin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. 7 Aralık Pazar 2025 televizyondaki diziler listesini inceleyin...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal, durumu karargâha haber verir. Teşkilat, Altay'a yardım etmek için harekete geçer. Rutkay, son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hâlâ güvenmemektedir. Altay, onu alıkoyan güçlerin talebini öğrenir. Gerçek kimliğini öğrenen adamlar, onu Rutkay'a deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi; annesini de kaybedecektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar, 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve hükmeden taraf olmak!

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Sahtekarlar

Asya ve Ertan'ın evliliği Bakizade yalısına bir yıldırım gibi düşmüştür. Üstelik bu evliliğe engel olmaya giden Hidayet'in, Ertan uğruna kendisini feda etmesi herkesin kafasında benzer sorulara neden olmuştur. Hidayet'in hastaneye kaldırılmasıyla, Bakizade kardeşler arasındaki çatlaklar birer birer su yüzüne çıkar. Kardeşler babalarının yokluğuyla ilk kez gerçek anlamda yüzleşir; bir iktidar savaşı başlar. Hüma, Asya'ya yıllardır içinde biriktirdiği kırgınlıklarla beraber yüklenirken; Simla içinde sıkışmış baba acısını ilk kez Taha'ya açar. Bu sırada Samet'in eve sinsice yaklaşması ve İrem'le kurduğu yakınlık, Asya'nın evindeki tüm taşları oynatacaktır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Aslı, Serkan'la nikâh masasına oturacak kadar köşeye sıkışır; tam imza atılmak üzereyken işler beklenmedik şekilde yön değiştirir. Eve dönen Aslı, hem kardeşlerine hem de apar topar İstanbul'a gelen Aras'a bugüne dek sakladığı her şeyi itiraf etmek zorunda kalır. İkili arasındaki sert yüzleşme, Aslı'nın yaşadığı atakla bambaşka bir yere evrilir; Aras bu kez Aslı'nın yanında kalmayı seçer. Diğer yanda Hülya, Melike'nin ölümünün yarattığı vicdan azabıyla geçmişin izini sürerken Reyhan, Ada'daki evi Aslı'ya bırakmak için avukatla görüşür. Melike'nin evlatlık olduğunun ortaya çıkması, yıllardır saklanan büyük bir aile sırrının kapısını aralar. Geçmişte atılan bir imzanın bugüne taşan yankıları, herkesin yerini ve aile tanımını yeniden sorgulamasına neden olur. Meryem'in ölümüyle ilgili gerçeğe yaklaşan Aslı ise Cahit'le karşı karşıya gelir. Ölümle burun buruna geldiği bu an ve Aslı'nın akıbetinin belirsizliği, hikâyeyi tüm karakterler için geri dönüşü zor bir yola sürükler.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak.