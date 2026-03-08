Hailey Bieber fit vücudunun sırrını açıkladı! Antrenman rutinini paylaştı

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, hayranlarını büyüleyen bikini formunun sırrını sonunda açıkladı. 29 yaşındaki model, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yoğun spor rutinine dair nadir bir kesit sundu.

Ünlü model, Instagram hikâyesinde ünlü fitness antrenörü Kirsty Godso ile yaptığı antrenmandan kısa bir video yayınladı.

Videoda Bieber’ın iki sehpa arasında kendini destekleyerek dumbbell hip thrust egzersizi yaptığı görüldü. Karın ve kalça kaslarını hedef alan hareketi yapan model, paylaşımına “Cumartesi günü sıkı bir antrenman” notunu düştü.

Modelin düzenli ve yoğun spor programıyla formunu koruduğu bir kez daha ortaya çıktı.