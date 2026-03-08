MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hailey Bieber fit vücudunun sırrını açıkladı! Antrenman rutinini paylaştı

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, fit vücudunun sırrını sosyal medyada paylaştı. Ünlü antrenör Kirsty Godso ile yaptığı yoğun antrenmandan görüntüler yayınlayan Bieber’ın spor rutini kısa sürede gündem oldu.

Hailey Bieber fit vücudunun sırrını açıkladı! Antrenman rutinini paylaştı

Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, hayranlarını büyüleyen bikini formunun sırrını sonunda açıkladı. 29 yaşındaki model, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yoğun spor rutinine dair nadir bir kesit sundu.

Ünlü model, Instagram hikâyesinde ünlü fitness antrenörü Kirsty Godso ile yaptığı antrenmandan kısa bir video yayınladı.

Hailey Bieber fit vücudunun sırrını açıkladı! Antrenman rutinini paylaştı 1

Videoda Bieber’ın iki sehpa arasında kendini destekleyerek dumbbell hip thrust egzersizi yaptığı görüldü. Karın ve kalça kaslarını hedef alan hareketi yapan model, paylaşımına “Cumartesi günü sıkı bir antrenman” notunu düştü.

Modelin düzenli ve yoğun spor programıyla formunu koruduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüks evi yandı! Sağlık durumu merak edildiLüks evi yandı! Sağlık durumu merak edildi
Ünlü oyuncunun evi yandı! Hastaneye kaldırıldıÜnlü oyuncunun evi yandı! Hastaneye kaldırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hailey bieber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!

İran 'esir aldık' dedi, ABD yalanladı!

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.