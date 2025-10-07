Bu akşam hangi diziler var? 7 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler

7 Ekim 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Sultan Mehmed, hem şahsi hem de siyasi meydan okumalarla dolu zorlu bir döneme adım atar. Ağır yaralı yatan Şehzade Beyazıd'ın akıbeti sarayda derin bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bir yandan divandaki çekişmelerle, diğer yandan Karaman, Pontus ve Vatikan karşısında şekillenen ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalır. Divan'da Mahmud Paşa ile İshak Paşa arasındaki ihtilaf Osmanlı iç siyasetinde gerilimi iyice arttırırken, Şahabettin'in Zağanos Paşa hakkındaki tavrı da dengeleri sarsacak yeni tartışmaları doğurur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Arka Sokaklar

Cevher Ali'yi pis işlerinde kullanmaya devam etmektedir. Öldürülen Samuel'in eşi Monika kocasının intikamını almak için tam bir ölüm makinasına dönüşmüştür. Hüsnü'yü hayata döndürmek için doktorlar ellerinden geleni yapar ama bir noktadan sonra onlar da çaresiz kalmıştır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Nalan ve Nüzhet'in birlikte olduğunu öğrenen Seniha, herkesin kuyruğunu birbirine bağlamaya yemin eder. İşe Nalan'dan başlayacaktır. Bunu için abisi Halit'i manipüle eder ve amacına ulaşır. Bir yandan, kulübün önünde Mükerrem'i ağlarken görünce kapıldığı şüphenin de peşine düşer. Sonunda, Nüzhet ve Mükerrem'in geçmişini öğrenir. Dayanılmaz bir acı ve hayal kırıklığı yaşayan Seniha'nın hedefi artık çok farklıdır. Herkesin odağına yerleşen Nüzhet'in ise bambaşka planları vardır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Seren'in gözlerini beklenmedik şekilde açması Aziz Uras ve Seren ilişkisini yeniden biçimlendirirken Bahar'ın oğluyla ilgili şüphelerini derinleştirir. Seren'in geçmiş ve şimdi arasında sıkışması onu zorlarken; Harun ve Evren de baktıkları vakalar nedeniyle geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu durum Bahar ve Evren'i yakınlaştırırken Harun'un herkesten sakladığı büyük sırrı ortaya çıkar. Oğlunun sakladığı sırra iyice yaklaşan Bahar ise büyük bir kararın eşiğine gelir. Bahar, oğlunu mu, Seren'i mi seçecektir?

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Kenan ile Sevda arasındaki yasak çekim artık geri dönülmez bir noktaya gelir. Bağ evinde yaşanan tutkulu buluşma, yalnızca onların değil, çevrelerindeki herkesin hayatını altüst edecek bir sürecin kapısını aralar. Kenan'ın yokluğu ve giderek artan şüpheli tavırları Handan'ı içten içe yıkar. Karnındaki bebeğiyle birlikte güven ararken, kulak misafiri olduğu konuşmalar kafasındaki soru işaretlerini büyütür.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir. Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.