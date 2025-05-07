Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 7 Mayıs Çarşamba akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Büyük Beyaz

Bir grup arkadaş, eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

22:00 - 00:15

Paris - Arsenal

Paris ile Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Nisan, Eşref'le arasındaki duygusal gerilim devam ederken kendi bildiği yoldan gitmekte kararlıdır. Kadir'in Nusret'le iş birliği devam ederken tesbihin Yakup Baba'nın eline geçmesi, Kadir için büyük bir tehdit oluşturur. Yetimler'in tehlikeye girdiği noktada Nusret Ağa'yla yüzleşmeyi kabul eden Eşref, yeraltı dünyasında yankı uyandıracak sürpriz bir hamleyle dengelerin yeniden değişmesine sebep olacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Nur ve Mali’nin yakalanmasından sonra aşk veya intikam arasında bir tercih yapmak zorundadır. Öte yandan Yıldız ailesi, Nur ve Mali’nin yasak aşkıyla Civan’ın hayatı arasında sıkışmıştır. Nur ise Civan’a donör olacağını öğrendiği Neco’dan kurtulmak için tehlikeli bir plan yapar. Nefesleri kesecek finalde, Civan’ın öğreneceği gerçek tüm dengeleri alt üst edecektir.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Turist

Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Sahipsizler

Samet'in kalbinde ortaya çıkan sorun, kardeşlerini derinden üzer. İyileşebilmesi için bir an önce ameliyat olması gerekmektedir. Ancak ameliyat masrafının yüksek olması, tüm aileyi ve çevresini seferber olmaya mecbur bırakır. Kardeşler, Cevdet, Yusuf ve mahalle halkı gerekli parayı bulmak için ellerinden geleni yapar. Azize, annesinden yadigâr kalan bileziği satmaya karar verir. Fidan ise Kerem'in annesi Güliz'den duyduğu tuhaf bir kehaneti, Samet'in hastalığıyla ilişkilendirir ve büyük bir kaygı duyar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Osman

Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor. Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos’tan gelen daveti kabul ederek İznik’e gitmeye karar veriyor. Bu kritik görüşmenin perde arkasında neler olduğu merak edilirken, Osman Bey’in asıl maksadının yalnızca bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılıyor. Osman Bey, Bizans sarayında yürütülecek bu temaslarla hem bölgedeki siyasi dengeyi çözmeyi hem de yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.