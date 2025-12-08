Bu akşam hangi diziler var? 8 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

8 Aralık 2025 pazartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

Gönül, gerçekleri öğrenmiş ve İskender'i terk etmiştir. Peki hayalleri birer birer yıkılan İskender, ayakta kalabilecek midir? Kandırılmış ve aşkı tarafından ihanete uğramış gibi hisseden Gönül, bu acıya nasıl dayanacaktır? Cennet'e gerçekleri söyleyecek midir? İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat'ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. Savaş İskender'in kapısına; kasabasına dayanmıştır. Reşat beraberinde bir ordu ile onun karşısına çıkmaya hazırlanırken İskender sevdiklerini koruyabilecek midir?

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Boran'ın, Cihan ile Alya'nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder. Cihan'ın yükü sadece Boran'la sınırlı değildir. Kaya'nın nikah öncesi darmadağın halini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Öte yandan Boran'ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 23:00

Rüya Gibi

İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın hikayesi...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Cehennem

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon, neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Neler yaşandığını öğrenebilmek için ona yardım etmeye çalışan Doktor Sienna Brooks'la güçlerini birleştirir. Langdon ve Brooks, cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalır. Bu kez, İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya adlı eseriyle bağlantılar keşfetmeye başlarlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları büyük bir felaketi işaret etmektedir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:40

Dayı: Bir Adamın Hikayesi

Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan Cevahir, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.