Bu akşam hangi diziler var? 8 Mayıs Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi filmlerin, dizilerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 8 Mayıs Perşembe akşamı yine birbirinden iddialı yapımlar izleyicisinin karşısına çıkacak. ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV yayın akışı listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Yeraltı Canavarı

Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın saldırısıyla karşı karşıya kalır. Bacon ve Ward, kasaba halkını bu korkunç yaratıklardan kurtarmak için cesurca mücadele ederler. Komedi ve gerilim unsurlarını ustalıkla birleştiren film, etkileyici özel efektleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla kült yapımlardan biridir.

22:00 - 00:15

Man. United-Athletic Bilbao

Manchester United ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

İnci Taneleri

Azem, Ferda'yı kurtarabilmek için yalanları bir süre daha sürdürmek zorundadır. Ama en azından Ferda dışında herkesin gerçeği bilmesini sağlamıştır. Cihan ve ekibi çok tehlikeli bir savaşa başlamak üzeredir. Doğan'ın ölümü Azem'in sağlamaya çalıştığı barışı dönüşü olmayan bir çıkmaza sokar.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Hudutsuz Sevda

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Siyah Kalp

Bütün aile Sumru'ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya'ya giderek özür diler. Nuh'un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır. Doktordan duydukları Sevilay'ı ne kadar üzse de ne olursa olsun Nuh'un yanında olup onunla mücadele edecektir. Bir yandan Sumru'ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan'ın Almanya'dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir. Nihayet kızının yaşadıkları için kahrolur. O artık kimsenin Sumru'ya zarar vermesine izin vermeyecek, bunun için gerekirse dönüşü olmayan bir yola girecektir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Aile Şerefi

Rıza Bey ve Adile Hanım, kalabalık bir ailelerini idare etmeye çalışan fakir ama mutlu bir çifttir. Bir gün, zengin bir iş adamının serseri oğlu Oktay, arabasıyla ailenin küçük oğlu Murat'a çarpar ve hemen olay yerinden kaçar. Murat, kazadan sonra sakat kalır. Murat'ın ablası Zeynep'e aşık olan Oktay, babasına kızla evlenmek istediğini söyler. Ancak Zeynep, başkasını sevmektedir. Oktay'ın ise kızın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

21:45 - 23:30

Çok Filim Hareketler Bunlar

BKM Mutfak ekibi, dokuz ayrı öyküyü ve film türünü tek filme sığdırarak bir ilki gerçekleştiriyor. Filmde şu öyküler yer alıyor: Yaz tatilinde sadece aşkın peşinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaşanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluşanlar, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle uğraşanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenler ve tatili bitip okula dönerken hâlâ ayakları yerden kesik olanlar...

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

3391 Kilometre

3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor. İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin yaşamında her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam oynanacak ve düellolar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?