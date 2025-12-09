Bu akşam hangi diziler var? 9 Aralık Salı 2025 televizyondaki diziler

9 Aralık 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:00

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Kılıbık

Evli ve iki çocuk babası olan Kamil, borç harç içinde yaşayan ve kirada oturduğu evin sahibi ile sürekli sorunlar yaşayan orta halli bir vatandaştır. Aynı zamanda kılıbık biri olan Kamil, karısının aşırı masrafları ve bitmeyen istekleri yüzünden hayatından bezmiştir. Ev sahibi Müslim'in kendisini evinden atmak için yaptığı eziyetlerden bıkan Kamil, ondan şikayetçi olmak için karakola başvurur. Kılıbık Kamil, burada bir yanlış anlama sonucu ünlü bir cani olan Kara Bela'ya benzetilince birbirinden komik olaylar yaşanır.

21:45 - 23:45

Kılıbık

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Kıskanmak

Cemal'in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük yüzleşme yaşanır. Türkan, Şevket köşkünün hanımı gibi davranınca Nalan'la arası iyice gerilir. Enver, evlendikten sonra emeklilik planlarını değiştirir. Nalan, Nüzhet ve Halit'in kardeş olduğunu gerçeğiyle yüzleşir. Melek ölürken kızı Yasemin'i Seniha'ya emanet eder. Seniha küçük Yasemin'i ziyarete gittiğinde Ferhat'ı görür. Onu yakalamak isterken tuzağa düşer.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Rüya Gibi

İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın hikayesi...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Kenan, Dr. Gülser'in yıllar sonra eline ulaşan günlüğünde kendi hikayesini anlatırken; huzurevindeki sade yaşamında hiç beklemedik bir şekilde yeniden hayata tutunduğunu görürüz. Mümtaz, Cemil, Recep ve diğer sakinlerle kurduğu dostluk; yıllardır hissetmediği aidiyet duygusunu ona yeniden kazandırır. Bahçede Saliha ile çalışması, toprağa dokunması ve en önemlisi ise Saliha'nın hasta torunu Vedat'a sahip çıkarak onunla kurduğu bağ, Kenan'ın içindeki karanlığı aydınlatan bir dönüm noktasına dönüşür.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.