Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Salı 2025 televizyondaki diziler

9 Eylül 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:40

Terminatör: Kara Kader

Mahşer Günü’nü engellemesinin üzerinden yıllar geçen Sarah, bu kez genç Dani Ramos’u korumak için yeniden sahneye çıkar. Gelecekten gönderilen gelişmiş Terminatör Rev-9, Dani’nin peşine düşerken, onun tek umudu süper asker Grace ve yılların deneyimiyle Sarah olur. Zorlu kaçış ve çatışmalarla dolu bu süreçte yolları T-800 ile kesişir ve insanlığın kaderi bir kez daha belirsizliğe sürüklenir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Mandıra Filozofu İstanbul

Bodrum'un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren Mustafa Ali, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir yaşam sürmektedir. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafa Ali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor. Mustafa Ali; her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Başka Bir Sen

Hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz'ın yolu, yine böyle bir günde Derya'yla kesişir ve sonunda büyük bir kaza yaşanır. Bu büyük kaza ikisinin hayatını da geri dönüşü kolay olmayan büyük bir döngüye sokarken Mümtaz ile Derya aile olabilmenin zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla sınanacaklar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Kral Kaybederse

Aradan geçen iki yılın ardından Kenan Baran, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara yanıt vermek üzere bir televizyon programına katılır. Ancak büyük medya patronu Cemal Hakver'in sahne arkasından kurduğu oyun, görünürde masum olan bu programı bir anda infaza çevirir. Tüm sevenleri ekran başında endişeyle izlerken, bu kara gece Kenan'ın hayatında yeni bir dönüm noktası olur. Herkes ona geri adım atmasını öğütlese de Kral, kimseyi dinlemez ve her zaman olduğu gibi kendi yolunu kendisi çizer. Öte yandan Fadi'nin iki yıldır hazırlandığı, kaderini belirleyecek iş görüşmesi yaklaşmıştır. Fakat kabuslarla geçen gecesinin sabahı utançla başlar. Kalbinin derinliklerine gömdüğünü sandığı hisler, Kenan'ı televizyonda gördükten sonra yeniden yüzeye çıkar; rüyalarında bile peşini bırakmaz. Gülay'ın büyük desteğiyle geleceğine tutunmaya çalışan Fadi, yeni bir sayfanın eşiğinde ayakta durmaya kararlıdır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Gözleri KaraDeniz

Karşısına aldığı düşman, Azil'e hayatındaki en büyük acılardan birini yaşatır. Azil, bu acının bedelini ödetmek için süt kardeşi Dursun'la beraber, İstanbul'a doğru bir yolculuğa çıkar. Osman Maçari, yıllardır hasretini çektiği oğlu Azil'i kavgasında tek bırakmaz. Maçari ailesinin erkekleri ilk kez ailenin ve Azil'in baş düşmanı Havva Kırkayvaz'a karşı bir araya gelirler. Mehmet, Azil'in eve gelişiyle aile içerisindeki konumunun sarsılmasından endişe etmektedir. Öte yandan Havva ve Hidayet'in baskısıyla da kendini gittikçe daralan bir çemberin ortasında bulur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.