Bu akşam hangi diziler var? 9 Kasım Pazar 2025 televizyondaki diziler

Hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 9 Kasım 2025 Pazar günü televizyon kanalları yine iddialı yapımlarını ekranlara getiriyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW (Fox TV) diziseverlere dolu dolu bir yayın akışı sunuyor.

İşte 9 Kasım 2025 Pazar günü TV yayın akışı ve bu akşamki diziler listesi…

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Rutkay'ın Gölgesiz'e kurduğu tuzak sonucunda Teşkilat, Harun'u yakalar. Rutkay kurduğu plandan her ne kadar emin olsa da yaşananlar onu pek mutlu etmez. O, Cevher ile ilk kez karşı karşıya gelirken Altay ve Hilal ise deşifre olmamak için oldukça dikkatlidirler. Korkut, Bahar'ın kimliğini öğrendiğinde ne yapacağını bilemez. Kafası oldukça karışıkken durumu Altay ile paylaşır. İkisi de duyguları konusunda birbirine destek olurlar. Altay ve ekip acil koduyla bir toplantıya çağrılır. Bu toplantıda öğrenecekleri gelişmeler dengeleri alt üst edecekken Altay'ı büyük bir gerçek beklemektedir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Eşref Rüya

Eşref ve Kadir beraber girdikleri çatışmada hayatta kalmak için kendi yöntemleriyle hareket eder. Eşref çatışmadan sağ çıkmayı başarsa da Hıdır'ı düşmanın elinden kurtarmak için tehlikeli hamleler yapmak zorunda kalır. Kadir ise krizi fırsata çevirerek uyuşturucu operasyonunu bir adım öteye taşımanın yollarını arar. Nisan, eline geçen çocukluk fotoğrafıyla geçmişine dair derin bir sorgulamaya girer.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Sahtekarlar

Asya, onu Eymir'e istemeye gelen Eyüp ile karşı karşıya kalmıştır. Verdiği cevapla kollarına takılan kelepçenin anahtarını okyanusa da atmıştır sanki. Öyle çıkışsızdır ki ayakları onu Ertan'ın evine götürür. Hayatında ilk kez birinden yardım ister. Üstelik bunu; yetişme tarzı ve hayata bakışı kendisine taban tabana zıt olan Ertan'dan istemek ise en zorudur.

SHOW TV

20:00 - 22:45

Bereketli Topraklar

Ömer'in kararı Bereketoğlu çiftliğinde beklenmeyen bir gerilim yaratmıştır. Fatma Karahanlı'yla aynı çatı altında olmak istemeyen Azize ve Seyhan, Ömer'in kararını gözden geçirmesini ister. Diğer tarafta Zehra Karahanlı olanlardan memnundur. Bekir ona karşı çıksa da Bekir'e söz geçirmiş, ona istediğini yaptırmaktadır. Onun karşısındaki engel babası Cemal Karahanlı'dır. Torununun o evde olmasından rahatsız olan Cemal, Bereketoğlu çiftliğine gidip Ömer'i tehdit edip, torununu geri vermesi için ona süre verir. Nevin cephesinde ise kuzeni Karaca'nın sürpriz gelişi her şeyi değiştirir. Şehre daha yeni gelen Nevin, Karaca'nın neden geldiğini anlamaya çalışmaktadır. Nevin, Tarık'ın notlarında sürekli bahsi geçen bereketli toprakları kendi gözleriyle görmek için gizlice araziye girer. Ancak Ömer'e yakalanır. İkili uzun zamandır kimseyle konuşmadıkları kadar samimi bir konuşma yaparlar. Karahanlılar'ın evinde Zehra, babasıyla yüzleşir. Ve bu yüzleşme hiç kimsenin beklemediği karanlık bir olayla son bulur. Ömer ise etrafında olan bitenden rahatsızdır. Onu gizlice kimin tehdit ettiğini bulamamaktadır. Taşıdığı yük onun kalbine ağır gelmektedir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Halit'in beklenmedik dönüşü, hem Alkan ailesinde hem de Hülya cephesinde tüm dengeleri altüst eder. Geçmişin karanlık kapılarının yeniden aralandığı bu süreçte, Reyhan'ın cesareti ile Halit'in öfkesi doğrudan karşı karşıya gelir. Bu kez çok daha tehlikeli bir savaşın ortasında kalan Alkan ailesi, Halit'le baş etmenin yollarını arar. Ancak artık iki ailenin kaderi geri dönülmez biçimde birbirine bağlanmıştır. Halit'in gelişiyle başlayan bu gerilim dolu süreç, kısa sürede büyük bir krize dönüşür. Hülya, yıllardır kaçtığı korkularla yeniden yüzleşmek zorunda kalır; Halit'in dönüşü onun için adeta yeniden doğan bir kabus gibidir. Öte yandan Sezin, yaptığı hatanın hem annesini hem de kardeşini tehlikeye attığının farkında değildir. Buna rağmen, Reyhan, Aslı'yı vermemekte son derece kararlıdır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?