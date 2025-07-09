Bu akşam hangi diziler var? 9 Temmuz Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Kovan

Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de kovana dadanan ayılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.

22:00 - 00:15

PSG - Real Madrid

Paris St. Germain ile Real Madrid, FIFA Kulüpler Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Password

Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın yeni bölümüne, ünlü oyuncu Uğur Aslan konuk oluyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Salak Milyoner

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen uyanık kardeşler, eşlerini de ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır. Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda eşleri de İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler.

21:45 - 23:50

Bana Masal Anlatma

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir. Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Çin Seddi

Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya’ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır. William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın 'taotie' adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.

22:00 - 01:00

Aile Saadeti

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder. Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işer Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.