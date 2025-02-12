Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Çarşamba TV yayın akışı

Çarşamba akşamları televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Now Tv'de Leyla ve Show Tv'de Sandık Kokusu yapımları ekrana geliyor. İşte güncel Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv'de Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

12 ŞUBAT 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Kardelenler

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

00.20 Başka Bir Gün

02.40 Zembilli

05.20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.15 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokalar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Annem Ankara

00.15 İnci Taneleri

02.45 Siyah Beyaz Aşk

05.00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ü;rek İle Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Haber

20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23.45 Hudutsuz Sevda

02.15 Adım Farah

04.30 Memet Öze İle Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2025

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

05:30 Dizi