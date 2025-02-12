Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Çarşamba TV yayın akışı

Çarşamba akşamları televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara, Now Tv'de Leyla ve Show Tv'de Sandık Kokusu yapımları ekrana geliyor. İşte güncel Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı rehberi...
Bu akşam Kanal D'de Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ekrana gelecek.
Star Tv'de saat 20:00'da Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de Sandık Kokusu dizisi saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Kardelenler
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
00.20 Başka Bir Gün
02.40 Zembilli
05.20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.15 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokalar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Annem Ankara
00.15 İnci Taneleri
02.45 Siyah Beyaz Aşk
05.00 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ü;rek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Haber
20.00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23.45 Hudutsuz Sevda
02.15 Adım Farah
04.30 Memet Öze İle Mutfakta
05.45 Şahane Hayatım
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2025
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
05:30 Dizi
Okuyucu Yorumları 0 yorum