Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm var mı? 29 Ocak 2025 güncel Tv yayın akışı

29 Ocak Çarşamba güncel Tv yayın akışı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam yine Tv ekranlarında reyting rekorları kıran diziler ve filmler yer alacak. Peki, Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm var mı? İşte Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 güncel Tv yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Annem Ankara izleyicisiyle buluşacak.
Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Leyla dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Star Tv ekranlarında ise Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Atv'de ise Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısında olacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Zembilli
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:45 Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:45 Şakir Paşa Ailesi
04:00 Adım Farah
05:15 Memet Özer ile Mutfakta
06:00 Şakir Paşa Ailesi
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Şakir Paşa Ailesi
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