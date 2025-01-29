Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm var mı? 29 Ocak 2025 güncel Tv yayın akışı

29 Ocak Çarşamba güncel Tv yayın akışı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam yine Tv ekranlarında reyting rekorları kıran diziler ve filmler yer alacak. Peki, Annem Ankara, Sahipsizler, Leyla, Sandık Kokusu yeni bölüm var mı? İşte Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Annem Ankara izleyicisiyle buluşacak.

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Leyla dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Star Tv ekranlarında ise Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Atv'de ise Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısında olacak.

ATV YAYIN AKIŞI:



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Zembilli

03:00 Can Borcu

05:50 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Deha

04:45 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

KANAL D YAYIN AKIŞI:

00:45 Desibel

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

NOW TV YAYIN AKIŞI:

01:45 Şakir Paşa Ailesi

04:00 Adım Farah

05:15 Memet Özer ile Mutfakta

06:00 Şakir Paşa Ailesi

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Şakir Paşa Ailesi