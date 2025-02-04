Bu akşam hangi diziler var? Salı akşamı hangi yapımlar ekranda? 4 Şubat 2025 güncel Tv yayın akışı

Salı akşamları hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Bir Gece Masalı, Show Tv'de Bahar ve Star Tv'de Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelecek. Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Show TV, Star TV, NOW TV güncel Tv yayın akışı bilgisini sizler için derledik...
Bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv'de saat 20:00'da Çakallarla Dans 6 ekrana gelecek.
Star Tv'de ise saat 20:00'da Sen Ağlama İstanbul yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Başka Bir Gün
02:30 Zembilli
05:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 İnci Taneleri
02:00 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:15 Sahipsizler
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Hayallerinin Peşinde
07.25 Hayatımın Neşesi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Türk Sineması "Pota"
02.00 Lingo Türkiye
03.05 Seksenler
04.10 Masumlar Apartmanı
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 ÇAKALLARLA DANS 6
22.15 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
01.00 ÇAKALLARLA DANS 6
03.15 ADIM FARAH
05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA
06.00 ŞAHANE HAYATIM
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