Bu akşam hangi diziler var? Salı akşamı hangi yapımlar ekranda? 4 Şubat 2025 güncel Tv yayın akışı

Salı akşamları hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Bir Gece Masalı, Show Tv'de Bahar ve Star Tv'de Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelecek. Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Show TV, Star TV, NOW TV güncel Tv yayın akışı bilgisini sizler için derledik...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Çakallarla Dans 6 ekrana gelecek.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Sen Ağlama İstanbul yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Başka Bir Gün

02:30 Zembilli

05:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI LİSTESİ

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 İnci Taneleri

02:00 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:15 Sahipsizler

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.40 Hayallerinin Peşinde

07.25 Hayatımın Neşesi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Türk Sineması "Pota"

02.00 Lingo Türkiye

03.05 Seksenler

04.10 Masumlar Apartmanı

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 ŞAKIR PAŞA AILESI: MUCIZELER VE SKANDALLAR

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 ÇAKALLARLA DANS 6

22.15 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

01.00 ÇAKALLARLA DANS 6

03.15 ADIM FARAH

05.15 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

06.00 ŞAHANE HAYATIM