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TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler
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TEMU'dan mutfağınıza pratiklik ve düzen getirecek viral ürünler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.02.2025 17:15
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Mutfakta zaman kaybetmeden daha düzenli ve pratik çalışmak mümkün mü TEMU'da bulabileceğiniz mutfak ürünleri, tam da bu soruya cevap vererek kullanıcıların hayatını kolaylaştıran akıllı çözümler sunuyor. Artık sebzeleri doğramak, yiyecekleri düzenlemek veya yağları süzmek eskisinden çok daha zahmetsiz! Üstelik bu ürünlere uygun fiyatlarıyla bütçenizi zorlamadan sahip olabilirsiniz. Sizin için TEMU’da en çok ilgi gören mutfak ürünlerini listeledik, keşfetmeye hazır mısınız?

Mutfakta işleri hızlandıran, düzeni sağlayan ve yemek yapmayı keyifli hale getiren pratik ürünler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Zaman kazandıran doğrayıcılardan, yiyeceklerin tazeliğini koruyan vakumlu saklama kaplarına birçok ürün, mutfakta daha verimli olmanızı sağlıyor. Peki, hangi ürün gerçekten işe yarıyor ve mutfakta fark yaratıyor? Bu pratik mutfak ürünlerinden bazılarını sizin için TEMU'da bulduk. İşte detaylar...

1. Pratik kullanım: Çok fonksiyonlu sebze doğrayıcı

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Mutfağınızda işleri hızlandıran, pratikliğiyle sizi şef gibi hissettiren bir yardımcıya ne dersiniz? Tiktok’ta viral olan bu çok fonksiyonlu sebze doğrayıcı, katlanabilir tasarımı ve ayarlanabilir bıçakları sayesinde mutfakta tam kontrol sağlıyor. İster ince dilimler, ister jülyen kesimler, ister küp doğrama… Ne yaparsanız yapın, elinizi yormadan ve zaman kaybetmeden harika sonuçlar elde ediyorsunuz. Temizliği de dert değil, çünkü kolayca sökülüp yıkanabilen modüler bir tasarıma sahip. Eğer mutfakta daha az zaman harcayıp daha çok keyif almak istiyorsanız bu ürün tam size göre!

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2. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak: Appker Bambu Peynir Tahtası ve Bıçak Seti

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Şık sunumlarla sofranıza zarafet katmak ister misiniz? Appker Bambu Peynir Tahtası ve Bıçak Seti; peynir, şarküteri ve aperatifleri estetik bir şekilde sunmanın en pratik yolu! Döner mekanizması sayesinde herkesin kolayca erişebileceği bir tasarıma sahip, ayrıca bıçak seti ve özel oyuklarıyla her şey yerli yerinde duruyor. Yüksek kaliteli bambu yüzeyi hem dayanıklı hem de hijyenik, üstelik katlanabilir yapısıyla yer kaplamadan saklayabilirsiniz.

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3. Modern tasarım: 18'li dönen baharatlık

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Mutfakta düzen ve şıklık arayanlar için tasarlanan bu 18’li baharatlık seti, yemek yapmayı adeta bir keyfe dönüştürüyor! 360° dönebilen döner standı sayesinde ihtiyacınız olan baharata saniyeler içinde ulaşabilir, böylece yemek hazırlarken vakit kaybetmeden lezzetli tariflere odaklanabilirsiniz. Cam şişeler, sızdırmaz ve nem geçirmez özellikleriyle baharatlarınızı taptaze tutar, aromalarını uzun süre korur.

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4. Hızla doğrayın: Patates kızartması ve sebze doğrayıcı

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Mutfakta zaman kazanmak ve yemek hazırlığını zahmetsiz hale getirmek ister misiniz? Tiktok’ta viral olan bu patates kızartma ve sebze doğrayıcı, güçlü pres mekanizması ve dört farklı bıçağıyla sebzeleri saniyeler içinde doğramanızı sağlıyor. Patateslerden soğanlara, biberlerden meyvelere kadar her şeyi eşit ve kusursuz bir şekilde keserken, kaymaz tabanı sayesinde tezgâh üzerinde sabit duruyor. Kesilen malzemeleri doğrudan toplayan şeffaf haznesiyle mutfakta dağınıklık yaratmadan çalışabilirsiniz.

@temu Chop your potatoes with ease! 🥔💥🔎 Search dwe9976 on Temu for this amazing product! #Temu #TemuFinds ♬ original sound - Temu
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5. Mutfakların baş tacı: 2 katlı metal bulaşık kurutma rafı

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Geniş ve çok fonksiyonlu tasarımı sayesinde tabaklarınızı, bardaklarınızı, çatal bıçaklarınızı ve hatta kesme tahtanızı bile tek bir yerde düzenli bir şekilde kurutabilirsiniz. Süzgeçli yapısı fazla suyu kolayca tahliye ediyor ve ek kurutma matı sayesinde tezgâhınız daima kuru ve temiz kalıyor. Dayanıklı metal gövdesi uzun ömürlü kullanım sunan ürün, kompakt tasarımıyla mutfak tezgâhınızda yer kaplamadan düzeni sağlıyor.

@temu 🍽️ Keep your kitchen organized with our Kitchen Drying Rack! Say goodbye to wet dishes cluttering your countertop.🍴✨#Temu #TemuFinds🔍 Find it at https://temu.to/m/ur2w3tp46um or with this code dwk3778. #Temu #TemuFinds #KitchenEssentials ♬ original sound - Temu
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6. Buzdolabınızı düzene sokun: Çok fonksiyonlu buzdolabı bölücü apart

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Buzdolabınızda her şeyi daha düzenli ve erişilebilir hale getirmek ister misiniz? Bu çok fonksiyonlu ürün sayesinde buzdolabınızı maksimum verim ile kullanabilirsiniz. Hareket ettirilebilir tasarımı sayesinde alanı dilediğiniz gibi bölerek şişeleri, kutuları ve diğer yiyecekleri düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. Böylece yiyecekler üst üste yığılmadan yerinde sabit kalır.

@temu 🍎 Say goodbye to fridge chaos! These Divider Clips keep your snacks and groceries neat and easy to find. 🧊🛒 Make every fridge peek a little more satisfying. 🔍 Find it at https://temu.to/m/ua3u1r4iptx or with this code dqk3634. #Temu #TemuFinds #FridgeOrganization ♬ original sound - Temu
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7. Çok amaçlı kullanımı ile Ayarlanabilir klipsli süzgeç

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Ayarlanabilir klipsli bu süzgeç, tencere, tava veya kasenize kolayca takılarak makarna, sebze, et ve meyve süzme işlemini zahmetsiz hale getiriyor. Esnek silikonu sayesinde her boyuttaki mutfak gerecine uyum sağlıyor ve sağlam klipsleriyle sıkıca tutunarak yiyeceklerin düşmesini önlüyor. Bulaşık derdi olmadan, ekstra süzgeç kullanmadan tek bir hareketle suyu süzebilir, zamandan ve yerden tasarruf edebilirsiniz.

@temu 🌀 Say goodbye to spills! The Silicone Pot Strainer clips on easily for mess-free draining. 🥦💧 🔍 Find it at https://temu.to/m/uljs6a5jce8 or with this code dqd2936. #Temu #TemuFinds #KitchenHacks ♬ original sound - Temu
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8. İsrafı önler: Yağ filtreleme kabı

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Mutfakta kullanılan yağları yeniden değerlendirmek ve israfı önlemek ister misiniz? 304 paslanmaz çelikten üretilen bu geniş ve çok yönlü yağ filtreleme kabı, pastırma yağı, pişirme yağları ve diğer sıvıları zahmetsizce süzerek temiz bir şekilde saklamanıza yardımcı oluyor. İnce gözenekli süzgeci, yağ içerisindeki tortuları ve parçacıkları etkili bir şekilde filtrelerken, özel tasarımlı dökme ağzı sayesinde damlama ve sızıntıları önleyerek mutfağınızı temiz tutuyor. Kolay taşınabilir sapı sayesinde kullanımı son derece pratik olan ürün, tek bir kapta hem süzme hem de saklama işlevini bir arada sunuyor. Yağ israfını önlemek, mutfakta düzeni sağlamak ve yemeklerinize daha temiz yağlar kullanmak için bu fonksiyonel filtre kabı harika bir yardımcı olacak!

@temu Sizzle without the drizzle! Our Stainless Steel Oil Jar, With a handy drainer basket, it's the hero your kitchen deserves. No leaks, no mess🔎 Search dpq2677 on Temu for this amazing product! #Temu #TemuFinds ♬ original sound - Temu
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9. Fonksiyonel kullanım: 2’si 1 arada soyacak

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Paslanmaz çelikten üretilen bu çok fonksiyonlu 2’si 1 arada soyacak, sebze ve meyvelerin kabuklarını zahmetsizce soymanızı sağlarken, aynı zamanda rende işleviyle mutfakta çok yönlü kullanım sunuyor. Kabukları toplayan haznesi sayesinde soyma işlemi sırasında tezgâhınızın kirlenmesini önleyen ürün ile patates, havuç, kabak gibi sebzeleri hızla soymanın yanı sıra kavun gibi meyvelerin kabuklarını da kolayca ayırabilirsiniz.

@temu Peel your way to perfection with our 2-In-1 Fruit & Vegetable Peeler! With built-in storage, this high-quality kitchen must-have makes prep easy.🔎 Search dnh4548 on Temu for this amazing product! #Temu #TemuFinds ♬ original sound - Temu
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10. Daha az israf, daha fazla tazelik: Vakumlu saklama kabı

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Taze gıdalarınızı daha uzun süre saklamak ve israfı önlemek ister misiniz? Bu vakumlu saklama kabının manuel vakum pompası sayesinde içindeki havayı hızla çıkararak meyve, sebze ve diğer yiyeceklerin tazeliğini günlerce koruyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilir tasarımı, temizlik açısından büyük kolaylık sağlayan ürün, gıdaların besin değerini ve lezzetini kaybetmeden saklanmasını sağlıyor

@temu 🍱 Keep your food fresher for longer! This Food Container with a Vacuum Pump seals in freshness, so your meals are always ready to go. 🥗 🔍 Find it at https://temu.to/m/uxkch7dtqah or with this code dqp8748. #Temu #TemuFinds #KitchenEssentials ♬ original sound - Temu
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Anahtar Kelimeler:
bıçak baharatlık saklama kabı
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