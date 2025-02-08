Bu akşam Tv'de hangi diziler var? 8 Şubat 2025 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışı

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Cumartesi akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show izleyicisinin karşısına çıkacak.
Tv8 ekranlarında ise bu akşam uzun zamandır heyecanla beklenen O Ses Türkiye izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Can Borcu
03:00 Kardelenler
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Başka Bir Gün
12:45 Bir Gece Masalı
16:00 Kardelenler
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 İnci Taneleri
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Uzak Şehir
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sahipsizler
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:15 Sen Ağlama İstanbul
14:45 Dizi
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kod 355
22:00 Salur Kazan
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Bahar
02:45 Deha
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 O Ses Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:30 Mutluyuz
03:15 Adım Farah
05:45 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:45 Kızıl Goncalar
16:45 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
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