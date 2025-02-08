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Bu akşam Tv'de hangi diziler var? 8 Şubat 2025 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 12:20
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Bu akşam hangi diziler, yarışmalar ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda yine birbirinden farklı dizi ve programlar ekrana gelecek. İşte, Atv,Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 güncel yayın akışı bilgisi....

Bu akşam Tv'de hangi diziler var? 8 Şubat 2025 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışı

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı merak ediliyor. Cumartesi akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show izleyicisinin karşısına çıkacak.

Tv8 ekranlarında ise bu akşam uzun zamandır heyecanla beklenen O Ses Türkiye izleyicisinin karşısına çıkacak.

YAYIN 1

8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Can Borcu

03:00 Kardelenler

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Başka Bir Gün

12:45 Bir Gece Masalı

16:00 Kardelenler

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 İnci Taneleri

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Uzak Şehir

STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sahipsizler

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Gamonya: Hayaller Ülkesi

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:15 Sen Ağlama İstanbul

14:45 Dizi

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Kod 355

22:00 Salur Kazan

SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Bahar

02:45 Deha

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Survivor Ekstra

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 O Ses Türkiye

NOW TV YAYIN AKIŞI:
01:30 Mutluyuz

03:15 Adım Farah

05:45 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:45 Kızıl Goncalar

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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