"Bu dizi tutmaz" demişti! Çift Kişilik Oda için 8. bölümde final kararı alındı

Bu yıl ekranlarda yaz dizisi neredeyse yok... Olanlarda ya reklam gelirleri yüzünden ya da reyting yüzünden devam ediyor. Son olarak Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın başrolü oldukları Çift Kişilik Oda dizisinden kötü haber geldi.

Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın başrolü oldukları Çift Kişilik Oda için erken final kararı alındı. Final kararına, Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın fanları tepki gösterdi.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çift Kişilik Oda dizisinin, yaz sezonuna kıyasla iyi sayılabilecek reytingler aldığı yorumları yapılıyordu. Ancak; reytinglerin düşük olduğu neden olarak gösterilerek, Çift Kişilik Oda'nın final yapmasına karar verildi.

Reytingleri beklentiyi karşılamayan proje 8. bölümde final yapacak.

Dizinin fragmanı yayınlandığı dönem eleştiri almış sosyal medyada "Bu dizi tutmaz" yorumları yapılmıştı.